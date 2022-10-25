BIST 3.999
DOLAR 18,61
EURO 18,37
ALTIN 984,09
HABER /  GÜNCEL

Canlı güneş tutulması izle! Güneş tutulması başladı muhteşem bir görüntü

25 Ekim 2022 güneş tutulması başladı. Türkiye'de bir çok ilden izlenebilen güneş tutulması canlı olarak da yayınlanıyor. Bu linkten güneş tutulmasını canlı olarak izleyebilirsiniz. Güneş tutulması saat 14.39'a kadar devam edecek.

Abone ol

2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulması başlıyor. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak. Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek.

Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Güneş tutuluyor! Güneş tutulması Türkiye'de hangi şehirlerde, saat kaçta izlenecek?
Foto Galeri Güneş tutuluyor! Güneş tutulması Türkiye'de hangi şehirlerde, saat kaçta izlenecek? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te mesai çıkışı kanlı pusu! Yakını arkasından yanaşıp öldürdü
Gaziantep'te mesai çıkışı kanlı pusu! Yakını arkasından yanaşıp öldürdü
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Elinde kılıç ve satırla önüne gelene saldırdı! Bakırköy Meydanı'nda avukat dehşeti
Elinde kılıç ve satırla önüne gelene saldırdı! Bakırköy Meydanı'nda avukat dehşeti
Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler! Beş parasız kalmış kahır çekiyormuş Fethullah Gülen lafları garip
Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler! Beş parasız kalmış kahır çekiyormuş Fethullah Gülen lafları garip
Bakan Hulusi Akar'dan 'kimyasal silah' tepkisi: İddia değil iftira
Bakan Hulusi Akar'dan 'kimyasal silah' tepkisi: İddia değil iftira
Akıllara durgunluk veren olay! Endonezyalı kadın, 6 metrelik pitonun midesinde çıktı
Akıllara durgunluk veren olay! Endonezyalı kadın, 6 metrelik pitonun midesinde çıktı
Süper Lig ekibi açıkladı! Yeni teknik direktör Fatih Tekke oldu
Süper Lig ekibi açıkladı! Yeni teknik direktör Fatih Tekke oldu
İdrar yaparken yanma hissi varsa... İdrar yolu enfeksiyonunu evde gideren yöntemler!
İdrar yaparken yanma hissi varsa... İdrar yolu enfeksiyonunu evde gideren yöntemler!
Onu bu hale öğretmeni getirdi! Annenin şikayeti sonrası gözaltına alındı
Onu bu hale öğretmeni getirdi! Annenin şikayeti sonrası gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yaralı madencilerle ilgili flaş açıklama! Son durum nasıl
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yaralı madencilerle ilgili flaş açıklama! Son durum nasıl
Bursa Büyükşehir'de sağlık yatırımlarına yeni halka
Bursa Büyükşehir'de sağlık yatırımlarına yeni halka
Kapı önüne ayakkabı koyuyorsanız... Yargıtay bu kez hükmü onadı!
Kapı önüne ayakkabı koyuyorsanız... Yargıtay bu kez hükmü onadı!