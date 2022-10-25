Canlı güneş tutulması izle! Güneş tutulması başladı muhteşem bir görüntü

25 Ekim 2022 güneş tutulması başladı. Türkiye'de bir çok ilden izlenebilen güneş tutulması canlı olarak da yayınlanıyor. Bu linkten güneş tutulmasını canlı olarak izleyebilirsiniz. Güneş tutulması saat 14.39'a kadar devam edecek.

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2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulması başlıyor. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak. Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek.

Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak.