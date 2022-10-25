Gaziantep'te mesai çıkışı kanlı pusu! Yakını arkasından yanaşıp öldürdü

GAZİANTEP'te nöbetten çıkan infaz koruma memuru bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetti. 3 saldırgandan birinin kayınbirader olduğu öğrenildi. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken cinayetin nedeni henüz ortaya çıkmadı.

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Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki cezaevi lojmanları girişinde meydana geldi. İddiaya göre, mesaisi bittikten sonra akşam nöbetten çıkan infaz koruma memuru Uğur Köylü (36), lojmana doğru hareket halindeyken arkasından yanaşan kayınbiraderi Mehmet G. ve yanındaki 2 şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan infaz koruma memuru Uğur Köylü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Uğur Köylü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden talihsiz infaz koruma memurunun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

Zanlılar gözaltında

Öte yandan infaz koruma memurunun ölümüne neden olan kayınbiraderi Mehmet G. ile kendisine yardım eden 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlılarının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.