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Kırşehir'de ev sahibi dehşet saçtı! Eşi gözyaşlarına boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırşehir'de ev sahibi dehşet saçtı! Eşi gözyaşlarına boğuldu

KIRŞEHİR'de emekli polis olan ev sahibi tartışma yaşadığı kiracısını silahla yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

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 Kırşehir'de, belediye otoparkında karşılaşan emekli polis S.K. (61) ile kiracısı H.Ç. (38) ve eşi F.Ç. (37) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.K'nin tabancasından çıkan kurşunlarla H.Ç. yaralandı.

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi F.Ç. ise olay yerinde gözyaşı döktü.

Şüpheli S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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