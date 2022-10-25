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Altın yatırımcısını 2022'de üzdü Altın fiyatlarıyla ilgili Goldman Sachs'tan flaş tahmin

Altın yatırımcısını 2022'de üzdü Altın fiyatlarıyla ilgili Goldman Sachs'tan flaş tahmin

Altın 2022’de bekleneni veremedi. Savaş döneminde hızlı yükselen yatırım aracı daha sonra parasal sıkılaşma politikaları karşısında sönük kaldı. Son 7 aydır fiyatı düşen ons altınla ilgili Goldman Sachs’tan flaş bir yorum geldi.

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ABD’nin dev yatırım bankası, resesyon döneminde altının seyrinin ne olacağıyla ilgili tahminlerini açıkladı.

Goldman Sachs, ABD'de derin bir resesyon durumunda altın fiyatında ciddi yükseliş bekliyor.

Resesyon olursa ons 2.250 dolara çıkabilir

Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatına ilişkin rakam vererek ons başına 2.250 dolar seviyesine doğru bir ralli yaşanabileceğini bildirdi.

Şahin tutum devam ederse ons altın 1.500 dolara geri çekilebilir

Ancak Goldman Sachs, Fed'in ultra şahin bir tutum izlemeye devam edeceği bir senaryoda yine ons altın fiyatının 1.500 dolar seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da vurguladı.

İngiltere merkezli dev banka Standard Chartered ise 2022 yılı için ons altında ortalama fiyat tahminini 1.783 dolar olarak ortaya koydu.

Gümüş fiyatı için 2022 ve 2023 yılı ortalama fiyat beklentileri ons başına 21,2 dolar ve 18,8 dolar fiyatları görünüyor.

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