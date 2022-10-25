Kot pantolonunuzu yıkamayın kirlenince buzluğa atın bakın ne oluyor!

İster klasik ister spor tarzda kombinlenen kot pantolonları gün içinde giymeyen yoktur. Hepimizin gardrobunda en az 2 tane kot pantolon vardır. Rengi aktığı için, yıkandığında daraldığı için kot pantolonlarımızı çamaşır makinesine atmayı pek tercih etmeyiz. Peki kot pantolonunuzu yıkamak yerine buzluğa atabileceğinizi biliyor muydunuz?

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Hepimizin kıyafet dolabından mutlaka en az 2 tane kot pantolon bulunur. Çoğu zaman hayat kurtaran parçalar olan kot pantolonu ister klasik ister spor tarza kombinleyebilirsiniz. Kot pantolonu giymek güzel peki ama yıkamak? Çoğumuz kot pantolonlarımızı yıkamayı daha doğrusu çamaşır makinesine atmayı tercih etmeyiz. Peki kirlenen ya da kokan kot pantolonlarınızı buzluğa atıp yıkayabileceğinizi biliyor muydunuz?

2-3 ay düzenli giyildiğinde sert kumaş yumuşayıp vücudun şeklini alıyor. Hatta pantolonu yıkamayıp özel spreylerle veya buzluğa atıp dezenfekte edin.

Dünyaca ünlü bir kot markasının CEO’su Chip Bergh, ürettikleri kot pantolonların sıklıkla yıkamaya gerek duymadığını ve kendisininde kotunu bir yıldır yıkamadığını söyledi. Konuyla ilgili daha radikal öneriler de mevcut. Modacı Stacy London, kot pantolonların altı ayda bir yıkanabileceğini söylüyor ve ürünlerin kokması durumunda insanlara pantolonlarını buzluğa koymalarını öneriyor. J

Çamaşır makinesine atmayın

Jeaninizin üzerini fırçalayın, plastik bir çantanın içine düzgün bir şekilde yerleştirip, ertesi gün giymek üzere buzluğa atın. Kot pantolonu çamaşır makinesinde yıkamak en büyük yanlışlardan biri. Bir poşete koyup derin dondurucuda bekletmek en doğru temizleme şekli.

Vücut tipinize göre en uygun jean pantolonu bulun

Unutmayın ki, iyi bir jean pantolonun gücü her zaman için çok geçerlidir. Kendinizi daha güvenli ve hatta biraz seksi hissetmenize neden olabilir. Vücudunuzu tanıdıktan sonra küçük bir sokak stili taraması yapın; kıvrımlı, zayıf, atletik veya uzun boylu olsanız da, sizin için doğru silueti saptamakla da yola devam edebilirsiniz. Vücut tipinizi belirlemekte zorlanıyorsanız da, jean’lerin modeline göre de seçim yapabilirsiniz.

Koyu renk jean’ler

Jean tonları dönemlere göre popülerlik gösterse de, koyu renk jean’ler her daim moda ve her daim daha kolay kombinlenebilir bir seçenek. Ayrıca koyu renk jean daha ince ve uzun gösterir.

Vücudunuza uygun olan jean’i bulduktan sonraki süreç de önemli. Jean’iniz yıkandıktan sonra da şeklinin çoğunu kaybedebiliyor. Sık yıkamak bu açıdan pek doğru değil.

Denemekten sıkılmayın

Tüm alternatifleri deneyin. Sadece sezonun trendleri üzerine gitmeyin. Moda olanı giymekten çok, size yakışanı bulana kadar uğraşın. Zamanınız olduğunda tüm modellere göz gezdirin ve tüm jean kesimlerini deneyin.

Yüksek belli jean

Yüksek belli jean, bu sezon için de kesinlikle güvenli bir yatırımdır. Bu tarz jean’ler özellikle de uzun boylu kızlar için biçilmiş kaftan niteliği taşımakta. Minyon ve kıvrımlı siluetler ise yüksek belli mom jean pantolonlara veya eteklere şans verebilir.

En ideal mom jean

Yine, 80’lerin tarzında, tercihen hafif bir yıkamada ideal kullanıma gelecektir. Tişört tercih ettiğiniz zaman rahat ve dinamik görünmeyi garantilerken, bluzla da kesinlikle ideal şıklığı yakalayacaksınız. Bel bölgesi ince olanlar ve basen problemi olmayanlar için oldukça uygun bir seçimdir.

Paça boyu önemli

Tüm pantolonlarda olduğu gibi jean’lerde de paça boyu oldukça önemli. Birlikte kullanacağınız ayakkabının topuk boyuna ve paça genişliğine göre bu ayrıntıya da dikkat edin.

Uygun kumaşı bulun

Sert denim kumaşlar daha ciddi ve cool bir görünüm sağlarken, likralı kumaşlarla daha enerjik bir stil yakalayabilirsiniz. İçerisinde en rahat edeceğiniz kumaşı bularak işe başlamak en doğrusu olacak.

İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun

Jean’ler dolabınızın joker parçaları olduğundan, dolabınızdaki her parçayla kombinlenebilirliğini göz önünde bulundurun. Birkaç sezon sonra rafa kaldırmamak için fazla desen ve aksesuar eklemeli jean’leri en sona bırakın.

En iyi skinny jean

En iyi skinny jean, şu an gardırobunuzda duruyor ve onunla göz göze geliyorsanız, ekose desenli blazer ile mükemmel görünümü yakalayacağınızı da biliyorsunuzdur. Pek çok markanın alternatifli skinny jean modelleri, herkese göre en uygunu buldurmaya oldukça müsait.

Uzun ömürlü jean’e giden adımlar…

O mükemmel jean’e kavuştuktan sonra kullanım konusunda oldukça titiz yaklaşmanızı büyük bir anlayışla karşılıyoruz. Haklısınız! Jean’i uzun ömürlü bir şekilde gelecek yıllara taşımanız için bu ufak noktaları kesinlikle es geçmeyin. Unutmayın ki; her zaman için olabildiğince daha az yıkama en önemli noktalardan. Soğuk suyla yıkama ve sonra da kurulama yapılması bir diğer hassas kısımlardan.