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Ey Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda söylediklerine şahitlik eder misin

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, başörtüsü sorununu kendisinin çözdüğünü belirtip bu konuda Abdullah Gül'ü şahit gösteren Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta bir yerel televizyonda konuştu. "Başörtü meselesini bu kardeşiniz çözdü" dedi...  Şahit olarak da Abdullah Gül'ü gösterdi.

Eh madem Abdullah Gül şahit, madem Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözüyle başörtüsü yasağı kalkmış, o halde Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü meselesinde Anayasa resti çekmesine destek olur herhalde.

Olur mu bilmiyoruz, geçmişten bugüne Kılıçdaroğlu'nun bagajı başörtüsü konusunda hayli yüklü... Meclis'te konuşması, Anayasa Mahkemesi kapısında gülücükler saçması...

Mehmet Gezegen'e yaptığı açıklama ve Karar gazetesi ile Sözcü gazetesinin manşeti, Bay Kemal'ın kararlılığını gösteriyor.

411 el Hürriyet gazetesinin deyişiyle kaosa kalktığı zaman Anayasa Mahkemesi'nin kapısında ilk beliren Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Bugün ise, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir olmuş, başörtüsünü savunuyor...

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