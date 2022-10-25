Scooter için yeni önlemler gelecek mi? Bakan Karaismailoğlu konuştu

Antalya'da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, yeniden scooterlar tartışmalarını gündeme getirdi. Bakan Adil Karaismailoğlu, Scooter'la ilgili olarak "Kullanım yanlışlarını görüp tamamlayarak devam edeceğiz. Tedbirleri artırmak zorundayız'' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

İşte NTV özel röportajından öne çıkanlar:

Doğu ve Güneydoğu'daki alyapı yatırımları kapsamında 2023 ve izleyen yıllarda bölge için neler planlanıyor?

''Bitlis Çayı Viyadüğü ile birlikte dünyada eşi benzeri olmayan bir projeyi gerçekleştirdik. Bugün de son segmentin kaynak törenini yapacağız. İki gidişli iki gelişli bölünmüş bir yola kavuşmuş olacağız.

Bitlis-Diyarbakır kara yolunda güvenli trafiğin sağlanması ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması amacıyla inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadük tamamlama aşamasına geldik.

Ayak yüksekliği 54 ve ayaklar arasındaki açıklığı 90 metre olan 800 bin ton ağırlığındaki viyadük, yapım teknikleri bakımından dünyadaki nadir yapılar arasında gösteriliyor.

Ülkemizin doğusu batısı fark etmiyor. Nerede hangi ihtiyaç varsa elimizden geldiğinde yatırımlarımızı yapıyoruz"

Gaziantep için Gaziray Projesi'nde sona gelindi. Projedeki son durum nedir, ne zaman hizmete açılacak?

''Yaklaşık 22 kilometrelik bir hat. 5 Kasım itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete sunacağız''

Metro yatırımları kapsamında İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Projesi'nde sona yaklaşıldı. İstanbul'daki metrolar ne durumda?

''İstanbul'a yaptığımız yatırımlarla şehrimiz dünyanın çekim noktası haline geldi. Megakente olağanüstü yatırımlar yapıyoruz. 103 kilometre olan metro hattımızı 2 Ekim'de Sabiha Gökçen hattını açarak bu uzunluğu 270 kilometreye çıkardık. Yakında Kağıthane-Havalimanı metrosunu da açacağız''

Artık bundan sonra demiryolu ağırlık dönemine girdik. Karayolu sıkıntımızı aştık. Bizim hedeflerimizi demiryolu ağını 28 bin kilometreye çıkararak gerçekleştireceğiz. Havayolu altyapımızı tamamladık, burada işletme kapasitesini artırmaya çalışacağız''

Scooter için yeni önlemler var mı?

''Bu araçlarının kullanılması kaçınılmaz. Bizim çıkardığımız yönetmelik doğrultusunda sürücüler kurallara uyarsa bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak kullanıcıların uymadığını görüyoruz. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. Kullanım yanlışlarını görüp tamamlayarak devam edeceğiz. Tedbirleri artırmak zorundayız''