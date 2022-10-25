CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hodri meydan çık karşıma!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi "Çık karşıma" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'heyecanlarımızı yarıştıralım' sözlerine yanıt veren CHP lideri "Olur ya tek başına gelemezsin bakanlarını al. Bakan yetmez danışmanlarını al prompterini de al çık karşıma meydan hodri meydan." dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İşin sorumlusu hala belli değil"

-Amasra'da facia oldu 41 kişi hayatını kaybetti. Bu işin sorumlusu hala belli değil. Aradan bu kadar süre geçti kimin ne yaptığı belli değil raporumuzu yayınladık. Havalandırma sistemini yanlış yapıyorsunuz ve 41 insanın hayatına mal oluyor. Soma'da olduğu gibi kapatmak istiyorlar. Hesabını mutlaka soracağız.

-Ankara-Sivas hızlı tren hattını her seçimde açacağız demişler. Yeter artık dedim bu kadar yalana yeter deyin artık. Taşeron işçiler de geldiler. 100 binin üzerinde taşeron işçi var ben söz veriyorum dedim. Türkiye'de hangi kurumda olursa olsun kadroya geçireceğiz.

-Sözleşmeli öğretmen kadrolu öğretmen sistemine son vereceğiz. Öğretmen başımızın tacıdır. EYT'lilerin sorunlarını hep dillendirdim biz yapacağız diyorlar ya yaptıracağız ya yapacağız bu işin ortası yok.

"Çık karşıma hodri meydan"

-Diyor ya birikimlerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım diyor. Her ortamda neyi istiyorsan çık karşıma açıkça seninle konuşalım. Korkma Erdoğan ben adam yemem bilgi ile birikimle gel karşıma korkma! Vizyon konuşacakmış gelsin konuşalım gel karşıma. Yine söylüyorum sizin lideriniz oy verdiğiniz kişi neden Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmıyor. Olur ya tek başına gelemezsin bakanlarını al. Bakan yetmez danışmanlarını al prompterini de al çık karşıma meydan hodri meydan.