Bu besinler stresi alıp götürüyor! Sakinleştirici özelliğe sahip 8 besin!

Günümüz modern yaşamının üzerimizde yarattığı en önemli baskı nedeni stres. Stresi giderecek formülleri elde etmek ise aslında elimizde. Düzenli spor ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla stres seviyesini düşürmemiz mümkün. İnternethaber.com okurları için sakinleştirici özelliğe sahip 8 besini açıklıyoruz!

Zaman zaman herkes hayatında stresli bir dönemden geçebiliyor. Modern zamanların insana yüklediği en büyük dertlerden biri olan stresle baş etmenin yollarından biri de sağlıklı besinler tüketmek. Stresi, kaygıyı azaltan bizi daha sakin bir hale getiren 8 besini sizin için bir araya getirdik. İşte vücuttaki stresi azaltan 8 mucizevi besin...

Avokado

Kalbi koruyan esansiyel yağ asitlerinden zengin bir yiyecektir. Ayrıca muzla eşdeğer seviyede potasyum da içerir. Potasyum kan basıncını ayarlayan ve dolayısıyla stresi azaltan bir mineral.

Kuşkonmaz

Günlük ihtiyacımız olan folik asidin neredeyse üçte ikisini karşılayan kuşkonmaz, ruhsal strese karşı koruyucu rol üstleniyor. Birçok çalışma folik asidin depresyon tedavisinde etkili olduğunu göstermiş. Yapılan çok sayıda çalışmalarda; depresyon, bipolar bozukluk ve bilişsel işlev bozukluğu olan hastalarda aynı zamanda kan folik asit düzeylerinin de düşük olduğu bildirilmiş.

Balık

Yapılan araştırmalarda özellikle yağlı balıklardan ton, somon, uskumrunun stres hormonları olan kortizol ve adrenalinin düzeyini azalttığı gösterilmiştir. Bir grup tıp öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada da Omega 3 takviyesi alan öğrencilerde endişenin yüzde 20 oranında düştüğü belirlenmiştir.

Süt

Tam olarak sizi uykuya daldırmasa da, sütte bulunan kalsiyumun ruhsal dalgalanmaları azalttığı biliniyor. Süt stresli veya kaygılı ruh halinizi tersine çevirebiliyor. Bir bardak ılık süt içtikten sonra daha sakinleşmiş bir ruh haliyle uyuyabilirsiniz.

Tam Tahıllar

Karbonhidratlar doğal olarak beyinde serotonin hormonu salgılanmasını başlatarak ruh halinizi iyileştirir. Daha fazla lifli olan tahılların sindirilmesi daha uzun sürer ve daha yavaş hızda serotonin hormonu salgılanır. Kahvaltıda tüketeceğiniz bir kase ılık tam tahıllı gevrek ve süt gün boyunca sakin kalmanıza yardımcı olur.

Badem ve Fındık

B, E vitaminleri, tekli doymamış yağ asitleri ve magnezyum içerikleri ile strese karşı savaşırlar. Vücuttaki oksidan moleküllerini azaltır, kan basıncını düzenlerler.

Yeşil Biber

C vitamininden zengin beslenmenin adrenalin seviyesini ve stresi azalttığı gözlenmiştir. Yeşil biber hepimizin bildiği C vitamini kaynakları olan portakal ve mandalinadan daha yüksek C vitamini içeriğine sahiptir.

Yaban Mersini

Antioksidan içeriği yüksek olan yaban mersini, C vitamini de içerdiği için stresi azaltır ve ruh halini düzeltir.