BIST 4.004
DOLAR 18,61
EURO 18,36
ALTIN 984,03
HABER /  GÜNCEL

Gören ne oldu sana gençleşmişsin diyecek! Patatesin suyunu dökmeyin yüzünüze sürün

Gören ne oldu sana gençleşmişsin diyecek! Patatesin suyunu dökmeyin yüzünüze sürün

Birçok yemeklerin vazgeçilmez malzemesi olan patatesi sevmeyen yoktur. Ayrıca patatesin pişmediği ev de neredeyse yoktur. Onlarca farklı yemek için kullanılan patatesin aslında suyunun da birçok mucizeye sebep olduğunu biliyor muydunuz? Meğer güzelliğin reçetesi patates suyunda gizliymiş bakın nasıl...

Abone ol

Eğer bu zaman kadar patatesi sadece yemeklerde kullanıyorsanız şahane bir cild için mucizeyi kaçırıyorsunuz demettir. Oysa ki patates suyunun lekelerden yanıklara ve göz altı morluklarına kadar birçok cilt sorununda güçlü bir etkisi var.

Cilde beyazlık ve aydınlık verir

Asya ülkeleri cilt beyazlığı için nişastanın gücünden yararlanıyor. Patatesin içerisindeki nişasta bu konuda doğal bir çözüm sağlıyor. Patates suyunu bir pamuğa döküp yüzünüzü silebilir ya da yüzünüzü patates suyu ile yıkayabilirsiniz. Böylece cilt toksinlerden arınarak parlak bir görünüme kavuşacaktır.

Patates suyu ile lekelere elveda

Patates suyu cilt lekeleri için doğal bir losyondur. Patates suyunu cilt lekeleriniz için kullanabilir ve şekerin günden güne azaldığını görebilirsiniz. Bunun için bir patatesi ezerek suyunu çıkarın ve pamukla cildinizin lekeli bölümlerine uygulayın.

Cilt lekelerinin en büyük sebeblerinden biri güneşe maruz kalmaktır. Patates suyu güneş lekeleri hatta güneş yanıkları için de doğal bir tedavi yöntemidir. Yine aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

Göz altı morluklarına son

Patatesin göz altı morluklarına iyi geldiği genelde bilinen bir gerçektir. Uykusuzluk, yorgunluk, stres, uzun yolculuklar göz altı morluklarına neden olur. Patates suyunun göz altı morlukları için kullanarak bakımızını doğal yollardan yapabilirsiniz.

Bunun için bir pamuk ve patates suyu yeterli olacaktır. Patates suyuna batırılmış pamukları gözlerin altındaki mor kısımlarda bekletin ve göz altı morluklarına sonsuza kadar veda edin

ÖNCEKİ HABERLER
İSKİ arıtma tesisi açılışında gerginlik! Tuzla Belediye Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti, protestolar yaşandı!
İSKİ arıtma tesisi açılışında gerginlik! Tuzla Belediye Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti, protestolar yaşandı!
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Eşi uyuyunca baldızına tecavüz etti! Eskişehir'de enişteye istenen ceza belli oldu
Eşi uyuyunca baldızına tecavüz etti! Eskişehir'de enişteye istenen ceza belli oldu
Devlet Bahçeli'den AK Parti'li Mahir Ünal'a tepki: Yanlışın pençesinde
Devlet Bahçeli'den AK Parti'li Mahir Ünal'a tepki: Yanlışın pençesinde
Ayşenur Arslan canlı yayında açıkladı: Bana davetiye gelseydi
Ayşenur Arslan canlı yayında açıkladı: Bana davetiye gelseydi
Netflix'in yeni bombası 'KAL' için geri sayım başladı! Fragman yayınlandı: Ünlü oyuncular üçüncü kez bir araya geliyor!
Netflix'in yeni bombası 'KAL' için geri sayım başladı! Fragman yayınlandı: Ünlü oyuncular üçüncü kez bir araya geliyor!
Bu besinler stresi alıp götürüyor! Sakinleştirici özelliğe sahip 8 besin!
Bu besinler stresi alıp götürüyor! Sakinleştirici özelliğe sahip 8 besin!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hodri meydan çık karşıma!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hodri meydan çık karşıma!
Altın yatırımcısını 2022'de üzdü Altın fiyatlarıyla ilgili Goldman Sachs'tan flaş tahmin
Altın yatırımcısını 2022'de üzdü Altın fiyatlarıyla ilgili Goldman Sachs'tan flaş tahmin
Kot pantolonunuzu yıkamayın kirlenince buzluğa atın bakın ne oluyor!
Kot pantolonunuzu yıkamayın kirlenince buzluğa atın bakın ne oluyor!
Ey Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda söylediklerine şahitlik eder misin
Ey Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda söylediklerine şahitlik eder misin
Scooter için yeni önlemler gelecek mi? Bakan Karaismailoğlu konuştu
Scooter için yeni önlemler gelecek mi? Bakan Karaismailoğlu konuştu