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İSKİ arıtma tesisi açılışında gerginlik! Tuzla Belediye Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti, protestolar yaşandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İSKİ arıtma tesisi açılışında gerginlik! Tuzla Belediye Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti, protestolar yaşandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı açılış töreninde gerginlik yaşandı. Kadir Topbaş ve Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı protesto edildi. Korumalar ve grup arasında arbede yaşandı.

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Tuzla’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi.

Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi.

Yuhaladılar

İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

Şadi Yazıcı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı.

Korumalar ve protestocular arasında arbede

Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

İmamoğlu: Belli ki bir şey olmak istiyor

Şadi Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, "Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz" dedi.

Yazıcı'yı suçlayan İmamoğlu, "Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor" diye konuştu.

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