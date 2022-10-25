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Eşi uyuyunca baldızına tecavüz etti! Eskişehir'de enişteye istenen ceza belli oldu

Eşi uyuyunca baldızına tecavüz etti! Eskişehir'de enişteye istenen ceza belli oldu

ESKİŞEHİR'de 15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Bünyamin M. hakkında mütalaa açıklandı. Sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ ve 'şantaj' suçlarından 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Olay, 2022’nin yılbaşı gecesi Bünyamin M.’nin (37) Tepebaşı ilçesindeki ikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin M. yılbaşı gecesi öncesinde baldızının telefonundaki yazışmaları ve başka birine gönderdiği fotoğrafını kendi telefonuna aktardı.

Yılbaşı gecesi eşi ve baldızıyla birlikte evinde alkol alan Bünyamin M., eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti.

Mesaj ve fotoğrafla tehdit etti

Sonrasında Bünyamin M., mağdurun olaydan ailesine bahsetmesi durumunda, kendi telefonuna aktardığı yazışmaları ve fotoğrafı ailesine göstermekle tehdit etti.

3 farklı suçtan cezalandırılması istenmişti

15 yaşındaki mağdurun geçen Şubat ayında şikâyetçi olması üzerine şüpheli Bünyamin M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede şüpheli Bünyamin M. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl hapis cezası talep edildi.

Ayrıca suçun üçüncü derece kan ve kayın hısımlığı ilişkisi olan kişiye karşı işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması istendi. Ayrıca şüphelinin ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, ‘tehdit’ suçundan ise alt sınırı 9 ay olmak üzere 2 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin M., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mütalaada sanığın 'şantaj' suçundan cezalandırılması istendi

Davanın üçüncü duruşmasında esas hakkında mütalaa verildi. Mütalaada, sanık Bünyamin M.'nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca mahkeme savcısı, iddianamede ‘tehdit’ suçundan cezalandırılması istenen sanığın üzerine atılı suçun vasfı itibariyle 'şantaj' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle, Bünyamin M.'nin 'şantaj' 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Fotoğraflarını babasına göstermek için aldım"

Şantaj suçuyla ilgili ek savunma hakkı verilen sanık Bünyamin M. duruşmadaki beyanında, "Ben baldızımın fotoğraflarını babasına göstermek için aldım. Göstermeme izin vermedi ve eğer böyle bir şey yaparsam kendine zarar vereceğini söyledi. Ben de söz vermesini istedim ve babasına göstermedim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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