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Ayşenur Arslan canlı yayında açıkladı: Bana davetiye gelseydi

Ayşenur Arslan canlı yayında açıkladı: Bana davetiye gelseydi

AK Parti'nin "Türkiye yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacağı etkinliğe muhalif gazetecilerin davet edilmesi gündem oldu. Davete ilişkin Ayşenur Arslan, "Bana davetiye gelseydi ben gitmezdim. " dedi, davete gidecek gazetecilerin AK Parti'nin propagandasına alet olacağını iddia etti.

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ANKARA 28 Ekim 2022 cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “Türkiye Yüzyılı” başlıklı vizyonun açıklanacağı etkinliğe sahne olacak.

Cumhuriyet'in yüzüncü yılından yola çıkan AK Parti, yeni vizyonunu bu toplantıyla ilan edecek. Toplantı kadar davetli listesi gündem oldu.

Muhalif gazetecilerin etkinliğe davet edilmesi dikkat çekti. Muhalif isimlerin davete gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

Davetiye tartışmalarına katılan Ayşenur Arslan, "davetiye gelseydi gitmezdim dedi. 

Davetiye gelmiş yanlış adrese gitmiş

Halk TV'de sunduğu "Medya Mahallesi" programında konuşan Arslan, kendisine davetiye geldiğini ancak yanlış adrese gittiğini, davetiyenin gelene kadar kayıtların bittiğini söyledi.

Gazeteciler 'alet olacak" iddiası

Erdoğan'ın binlerce kişilik bir toplantıya hitaben konuşacağını ifade eden Arslan, "Televizyonda herhangi bir kanalda izleyeceği konuşmayı orada izleyecekler. Çünkü bu toplantı Ankara Arena'da yapılacak. Erdoğan binlerce kişilik toplantıya hitaben konuşacak. Bu gazeteci arkadaşlarımız da orada 'bakın biz ne kadar demokratız seçim geliyor biz işte herkesi kucaklıyoruz' tablosunun bir parçası" yorumunda bulundu.

"Gen gitmezdim"

Muhalif gazetecilerin davete gitmelerini eleştirmediğini belirten Arslan, "Bana davetiye gelseydi ben gitmezdim. Benim kişisel kararım. Zaten gelmeyeceğini bildiğim için de bu kadar rahat konuşuyorum diye düşünebilirsiniz o ayrı. Ama soru sormayacağınız bir yerde soramayacağınız bir yerde bunun bir manası olabilir mi?" dedi.

Kimler davet edildi?

-Nevşin Mengü,
-Soner Yalçın,
-Uğur Dündar,
-İsmail Saymaz,
-Doğan Şentürk (FOX TV Haber Koordinatörü)
-Özlem Gürses,
-Çağlar Cilara,
-İsmail Küçükkaya,
-Fatih Portakal,
-Taha Akyol
-Deniz Zeyrek
-Gürkan Hacır
-Candaş Tolga Işık

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