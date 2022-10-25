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Devlet Bahçeli'den AK Parti'li Mahir Ünal'a tepki: Yanlışın pençesinde

Devlet Bahçeli'den AK Parti'li Mahir Ünal'a tepki: Yanlışın pençesinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri tepki çeken AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a isim vermeden yüklendi. MHP Grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda isim vermeden "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri tartışma çıkaran AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a isim vermeden yüklendi. Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler." dedi.

Mahir Ünal ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." diye konuşmuştu. 

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