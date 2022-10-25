100 kilometrede 8 lira yakıyor! Aracı Erdoğan imzalamıştı

"Arkada duman sensörün de vesaire arıza çıktığında şoföre sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı veriyor"

KAYITECH takımının yedek sürücüsü ve aracın yazılım kısmıyla ilgilenen lise öğrencisi Rahime Topal, araç hakkında verdiği bilgide, "Burada kontak var, burada acil durum butonumuz var. Burada ikaz lambamız var. Burada hız sabitleyicimiz var. Vites ve ileri geri vites butonlarımız var. Burada kornamız var. Burada sinyallerimiz, far, silecek butonları var. Burada gösterge panelimiz var, burada motor ve batarya sıcaklıklarımızı gösteriyor. Burada voltajı ve amperi gösteriyor. Burada yaptığımız hızı gösteriyor. Burada yarışı 65 dakikada bitirmemiz gerektiği için buraya saniye koyduk. Buraya bastığımızda saniye başlamış oluyor. Burada tur sayımız var. Her tur attığımızda buradakine basarak turu ilerletiyoruz. Burada ise uyarılarımız var. Arkada duman sensörün de vesaire arıza çıktığında şoföre sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı veriyor. Burada ayarlar kısmına girdiğimizde tur sayısını falan sıfırlamak istediğimizde bunlara basıyoruz. Burada kara kutumuz var. Telemetreye gelen bilgiler kara kutuya yazılıyor. Buradan da görebiliyoruz." dedi.