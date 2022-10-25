Sosyal konut projesi ilk temel atıldı Erdoğan'dan 2028'e kadar 500 bin konut sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

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Başvuru sayısı 7,5 milyonu aşan Sosyal Konut Projesi'nde ilk konutlar için temel atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da 17 ilde eş zamanlı düzenlenen 5 bin 615 konutun temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Ev sahipleri kiracılarına zulmetti

"Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşları mağdur etti. Kirada fırsatçılar ev sahiplerine bakın dolaşma başladı. Ev sahipleri kiracılarına zulmetti. Yüksek kiralar uyguladı. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık.

Arsa sayısını 1 milyona çıkardık

2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı Sosyal Konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle en büyük kampanyayı planladık. 500 bin konut 250 bin arsa, 50 bin işyeri kampanyamız bu hazırlığın neticesidir. Arsa sayısını 1 milyona çıkardık.

Kısa sürede 81 ili tamamında yaygınlaştıracağız

Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyon, Diyarbakır, uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Tunceli, Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça temelleri kısa sürede de 81 il ve ilçelerimizin tamamında yaygınlaştıracağız.

Ne dediysek o

900 milyar liralık yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o.

Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı konut inşa ederek nasıl en kısa sürede konutlarına kavuşturduysak bu projeyi de hayata geçireceğiz.

Eski hastanelerin halin düşünün

Nereden nereye... Eski hastanelerin halini düşünün. Şimdi şehir hastanelerine gittiğimizde konfor ortada. Odalar pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman ah ah, hastanelerin hali ortadaydı. 7 ay var, 7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam. Vatandaşlarımızdan isteyen konut, arsa, iş yeri alarak bu atılıma ortak olabilecek. Altyapı ve imarı hazırlanmış inşaata hazır arsalar bu atılımı farklı kılıyor. TOKİ'nin konutlarından alamayanlar TOKİ desteğiyle bu arsalarda kendi evini yapabilecek.

Türkiye Yüzyılı programı

Türkiye’yi, ekonomik bakımdan geliştirecek programın hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28’inde Türkiye Yüzyılını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda açıklıyorum.