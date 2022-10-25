İstanbul toplu ulaşımında Mastercard ile yeni dönem

İBB iştiraki BELBİM, Mastercard ile işbirliği yaptı. 2023'te kullanıma sunulacak Mastercard logolu İstanbulkartlar yurt içi ve yurt dışı tüm e-ticaret sitelerinde ödeme için kullanılacak.

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BELBİM-Mastercard iş birliği kapsamında İstanbul toplu ulaşımında İstanbulkart'ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla da ödeme yapılacak.

Mastercard logolu İstanbulkartlar, yurt içi ve yurt dışı tüm e-ticaret sitelerinde ödeme için kullanılacak. İlerleyen günlerde kullanıma sunulacak Mastercard logolu fiziksel İstanbulkartlar ile ise yurt içi ve yurt dışı tüm ödeme noktalarında ödeme yapılabilecek.

Öğrencilere de sunulacak Mastercard logolu İstanbulkart, ulaşımda indirimli tarifeye, aktarmalara ve mesafe bazlı ücretlendirmelerde iade almaya uyumlu hale gelecek.

İstanbulkartlar kullanıma devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen BELBİM AŞ Genel Müdürü ve İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin, şu bilgileri verdi:

"Akıllı şehir olma misyonunun bir parçası olarak teknolojinin ve dijitalleşmenin gücünü yanımıza alıyor ve İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üretiyoruz. İstanbullulara kaliteli hizmet sağlayacak faaliyetlerimize eklediğimiz bir yeniliği ise Mastercard iş birliği ile hayata geçirdik. Ulaşımda tüm banka, kredi ve ön ödemeli kartların kabulü İstanbullulara hız sağlayacak. İlerleyen zamanlarda ise bu iş birliğini Mastercard logolu İstanbulkartlar ile taçlandırarak yurt içinde ve yurt dışında ödeme imkanı sağlayacağız. İstanbulkart Mobil üzerinden sunduğumuz fintek hizmetler, şemalı İstanbulkartlarımızın dolaşıma geçmesiyle daha büyük anlam ve önem kazanacak. Fark yaratan bu yenilikçi çözümün hayata geçmesine katkı sağlamaktan ve bu kolaylığı İstanbullulara sunmaktan son derece mutluyuz."