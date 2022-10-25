Silemediği tek şey alın yazısı deniyor! ! Kıyafetlerdeki çıkmayan lekeleri böyle çıkarın

En sevdiğiniz kıyafetinizde bir leke varsa ve çıkmıyorsa dert etmeyin! En inatçı olanlara bile 'elveda' dedirten bu yöntem sayesinde çıkmayan lekelerin korkulu rüyası olacaksınız. Ömür boyu sizinle kalmaya yemin etmiş lekelerin yeminini bozmaya hazı mısınız? İşte kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmanın en etkili yolları...

Abone ol

Sütü afiyetle içmek yerine temizlik için kullanmak tabi ki her zaman tercih edilecek bir yöntem değil. Ama o çok sevdiğiniz ve lekesinden bir türlü kurtulamadığınız bir kıyafetiniz varsa böyle bir yönteme başvurabilirsiniz. Özellikle çikolata ve mürekkep lekelerinde etkili olan sütle leke çıkarmak için giysinizi sütün içine batırın ve 1 gece boyunca sütün içinde bekletin. Bir sonraki gün, çamaşır makinesine atın ve her zamanki gibi yıkama işleminizi tamamlayın. Lekelerin yok olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz.

Lekenin üstüne tuz dökün

Tuz, temizlikte de çok sık kullanılan malzemelerden biridir. Eğer yağ lekesi gibi kumaşın hızlıca içine çekebileceği lekelerle karşılaşırsanız, leke oluşur oluşmaz üzerine tuz dökebilir ve lekenin yayılmasını engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda kan ve ter lekesi gibi zorlu lekeler için de tuzu kullanabilirsiniz. Soğuk suyun içine bolca tuz ekleyip karıştırın. Ardından lekeli kıyafetlerinizi bu suyun içinde en az 2 saat bekletin ve çamaşır makinesinde yıkayın.

Beyaz sirke bu işin çözümü

Beyaz sirke, mutlaka duyduğunuz hatta denediğiniz malzemelerdendir. Zira kendisi temizlik denince akla ilk gelen malzemelerden biridir. Kıyafetlerin üzerindeki lekeleri beyaz sirkeyle çıkarmak için yapmanız gerekense 1 ölçü oda sıcaklığında suya 1/4 ölçü beyaz sirke koymak ve lekeli bölgeyi bu karışımda en az 30 dakika boyunca bekletmek. Lekeden arda kalan iz azaldığında ise çamaşır makinesine atmak.

Mısır nişastası tam size göre

Özellikle ipek gibi hassas kumaşlardan yapılan giysilerini nasıl temizleyeceğinizi bilemiyorsanız bu yöntem tam size göre... Hassas kumaşlı giysilerinizde leke oluşur oluşmaz üzerine bolca mısır nişastası dökün ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından temiz bir bez ve ya da diş fırçasıyla hafifçe ovarak mısır nişastasının kumaşa iyice etki etmesini sağlayın. Mısır nişastasını temizleyip kumaşınızı hassaslığına uygun programı seçerek çamaşır makinesinde yıkayın.

Hindistan cevizi yağı ve karbonat

1 ölçek Hindistan cevizi yağı ile 1 ölçek karbonatı karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı lekeli bölgenin üzerine uygulayıp sadece 2-3 dakika bekletin ve ardından hemen silin. Ancak bu karışım var olan lekeyi çıkarırken kıyafetler üzerinde yağ lekesi oluşmasına neden olabilir, bu nedenle kullanırken tedbiri elden bırakmayın. Mümkünse bu leke çıkarma yöntemini kıyafetlerde değil sadece mobilya ve mutfaktaki araç gereçleriniz üzerinde deneyin.