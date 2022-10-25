Her 6 kişiden biri farkına varmadan yapıyor! Gece dişinizi sıkıyorsanız dikkat...

Daha çok çocuk ve gençlerde görünen ve özellikle geceleri uykudayken meydana gelen diş sıkma durumu aslında birçok ciddi hastalığın da habercisi olabilir. Her ne kadar farkında olmadan yapılsa da diş sıkma sağlık problemi olabilir hemen bir uzmana başvurmak gerekir. İşte diş sıkma sonucu 7 sağlık sorunu!

Abone ol

Dişlerin kenetlenmesi, birbirine sürtülmesi (gıcırdatma) veya çenenin ileri derecede sıkılması şeklinde görülen ve geceleri tekrarlayan bir durum olan diş sıkması aslında henüz gün yüzüne çıkmamış hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle geceleri derin uykudayken farkına bile varmadığımız diş sıkma ya da gıcırdatma rahatsızlığınız varsa uzmana danışmakta fayda var.

Diş sıkma bu 7 soruna yol açıyor

Birçok insan gün içerisinde ya da gece uyurken istemsizce gerek iş yoğunluğu, gerekse günlük yoğunluk gibi nedenlerle ciddi bir stres dalgası yaşayabiliyor. Bu stres, zaman zaman fizyolojiye yansıyor ve kişilerin istem dışı davranışlarında da belirgin bir artışa yol açabiliyor. Diş sıkma alışkanlığı da bu davranışlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Gençlerde ve çocuklarda sık görünür

Bruksizim çocukluk çağında oldukça sıktır ve çocukların %15- 40 ‘ını etkiler. Yaşla birliklte azalır ve erişkin çağda %8-10 seviyesine geriler. Cinsiyetler arası fark saptanmamıştır. Bruksizim için ana risk Uyku Apne gibi bruksizm ile birlikte görülen diğer bir uyku hastalığıdır. Bunun dışında parasomniler (uyku ya da uykuya geçiş sırasında yapılan anormal hareket ve davranışlar), anksiyete,diğer psikiyatrik-nörolojik hastalıklar, depresyon veya psikolojik ilaç kullanma, alkol, sigara, kafein alımı da bu hastalık sık görülür.

Peki diş sıkma neden olur?

Tıp uzmanları bruksizme (diş gıcırtısına) neyin sebep olduğunu tam olarak saptamış değildir, ancak genetik, fiziksel ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığını düşünmektedirler.

Birçok vakada uyanık bruksizm (diş gıcırtısı), anksiyete, stres, öfke, hayal kırıklığı veya gerginlik gibi duygulardan kaynaklanıyor olabilir. Bunun yanı sıra bireyin derin konsantrasyona girdiği bir süreçte bir başa çıkma stratejisi veya bir alışkanlık olarak gelişmiş olabilir.

Uyku bruksizmi (diş gıcırtısı) ise uyku sırasındaki uyarılma ile ilişkili veya uyku ile ilişkili bir çiğneme aktivitesinin sonucunda ortaya çıkabilir.