Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! Faiz 177 baz puan düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurumsal kredi maliyetlerindeki üst sınırı belirleyen referans faiz oranını önümüzdeki ay için 177 baz puan düşürdü.

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Merkez Bankası (TCMB) kurumsal kredi maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını Kasım ayı için bir önceki aya göre 177 baz puan düşürerek yüzde 12,19 olarak ilan etti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB’nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran aylık yüzde 1,08’den Kasım için yüzde 0,95’e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 13,96’dan yüzde 12,19’a düşüş anlamına geliyor.

Aylık referans faizinin beklendiği gibi yüzde 0,95'e çekilmesiyle aylık kredi kartı azami akdi faizi yüzde 1,50 seviyesine gerilerken azami gecikme faizi de yüzde 1,80’e indi.

Referans oranında bugün yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde kasım ayında yüzde 17,1’in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20’si eğer yüzde 22’nin üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90’ı oranında ek tahvil karşılığı ayırması gerekecek. Bu oranlar Ekim için sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 25,13 seviyesindeydi.

Eylülde 100, Ekimde 140 puan inmişti

TCMB referans yıllık faiz oranını eylülde 100 baz puan ekimde ise yaklaşık 140 baz puan indirmişti.

TCMB’nin referans faiz oranı kısa süre önce uygulamaya alınan, kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.