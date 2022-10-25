THY ile TOGG arasında mil birliği anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobil TOGG arasında mil birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında TOGG, THY Miles&Smiles ile dünyada karayolunda statü mili kazandıran ilk mobilite markası olacak.

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2023 yılının ilk çeyreğinde elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan TOGG, kullanıcıyı merkeze alan mobilite ekosistemini güçlü iş birliktelikler kurmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında iş birliğine imza atan TOGG, program üyelerine Mil ve statü Milleri kazandırmanın seçeneklerini sunacak.

TOGG, kendi sadakat programı kapsamında Türk Hava YollarıMiles&Smiles üyelerine kazandıracağı Mil için üyelerin TOGG akıllı cihazına sahip olması gerekmeyecek.

Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden Mil kazanabilecek. Kazanılan Millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını Milleri ile alabilir ve shopandmiles.com web sitesinden alışveriş yapabilecekler.