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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

THY ile TOGG arasında mil birliği anlaşması imzalandı

THY ile TOGG arasında mil birliği anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobil TOGG arasında mil birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında TOGG, THY Miles&Smiles ile dünyada karayolunda statü mili kazandıran ilk mobilite markası olacak.

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2023 yılının ilk çeyreğinde elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan TOGG, kullanıcıyı merkeze alan mobilite ekosistemini güçlü iş birliktelikler kurmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında iş birliğine imza atan TOGG, program üyelerine Mil ve statü Milleri kazandırmanın seçeneklerini sunacak.

TOGG, kendi sadakat programı kapsamında Türk Hava YollarıMiles&Smiles üyelerine kazandıracağı Mil için üyelerin TOGG akıllı cihazına sahip olması gerekmeyecek.

Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden Mil kazanabilecek. Kazanılan Millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını Milleri ile alabilir ve shopandmiles.com web sitesinden alışveriş yapabilecekler.

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