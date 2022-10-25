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Elon Musk yine ortalığı karıştırdı tweet'ine yorum yağdı: "Sıra bize mi geldi?"

Elon Musk yine ortalığı karıştırdı tweet'ine yorum yağdı: "Sıra bize mi geldi?"

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, yine bir paylaşımıyla çok konuşulanlar arasına girdi. Musk, Türkçesi 'diyalektik' anlamına gelen kelimeyi Yunanca olarak paylaştı. Ünlü milyarderin Ukrayna ve Rusya'ya mesaj vermek istediğini söyleyenler olurken bir Yunan vatandaşı 'sıra bize mi geldi?' diye sordu.

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Dünyanın en zengin iş insanı Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, attığı son tweet ile yine gündem oldu.

Son dönemde yeniden Twitter’ı satın alacağı haberleriyle gündeme gelen Musk, Twitter hesabından Yunanca bir tweet attı. Tek kelimelik tweetin Türkçesi ise ‘diyalektik’ anlamına geliyor.

Diyalektik kavramı, kelime kökü diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamında kullanılıyor. Musk’ın tweeti kısa sürede Yunanistan’da gündem olurken, birçok kişi farklar tezler öne sürdü.

Rusya ve Ukrayna'ya "diyalog" mesajı mı?

Bazıları, ünlü iş insanının iki veya daha fazla muhatabın tartışarak ve görüş alışverişinde bulunarak gerçeğe ulaştığı Platonik diyaloglar aracılığıyla geliştirilen Sokrates’in ünlü yöntemine atıfta bulunmuş olabileceğini söyledi. Bazıları direkt olarak Ukrayna’daki savaşı kast ettiğini ve ‘diyalog yoluyla çözüm çağrısı’ yaptığını öne sürdü. 

Daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin attığı mesajlarla gündem olan Musk’ın yeniden savaşla ilgili bir yorum yapmasının hoş karşılanmayacağı aşikar. Ancak yine de Musk’ın tweeti birkaç saat içinde binlerce beğeni ve yanıt aldı.

Yunan vatandaşı: Sıra bize mi geldi?

Bazı Ukrayna vatandaşları da Elon Musk’ı hedef alarak ‘Şimdi de Yunanistan’a mı el atacaksın?’ yazdı. Bir Twitter kullanıcısı, “Musk’ın yeni hedefi sanırım Yunanistan biraz da oraları karıştıracaksın?’ diye sordu. Bir Yunan vatandaşı da bu mesajlara destek olurken, ‘Sıra bize mi geldi?’ diye sordu.

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