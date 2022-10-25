İnanılmaz olay: Dünyanın en kirli adamı temizlendi öldü! Hep korktuğu şey başına geldi

Arabadan atlayıp kaçtı

Birkaç yıl önce köyün gençleri, yaşlı adamı banyoya götürmek isteseler de başarılı olamamış. Yaşlı adamın başka bir zaman da yıkanması için yakındaki akarsuya götürülmek istendiğini fark edince arabadan atladığı ve kaçtığı anlatılıyor.