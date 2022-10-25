İnanılmaz olay: Dünyanın en kirli adamı temizlendi öldü! Hep korktuğu şey başına geldi
65 yıldır yıkanmayan ve "Dünyanın en kirli adamı" olarak bilinen İranlı hayatını kaybetti. Yaşlı adamın korkusu gerçek oldu. "Hacı amca" lakaplı yaşlı adam temizlendikten sonra 94 yaşında öldü. Dünyanın en kirli adamı 'hayattaki en büyük zevki" ile de geçtiğimiz yıl çok konuşulmuştu.
İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars eyaletinin Feraşbend ilçesine bağlı Dejgah köyünde "Hacı amca" lakaplı yaşlı adam, 50 yılı aşkın süredir, hasta olma korkusuyla banyo yapmıyordu.
Arabadan atlayıp kaçtı
Birkaç yıl önce köyün gençleri, yaşlı adamı banyoya götürmek isteseler de başarılı olamamış. Yaşlı adamın başka bir zaman da yıkanması için yakındaki akarsuya götürülmek istendiğini fark edince arabadan atladığı ve kaçtığı anlatılıyor.
"Yıkanırsam hasta olurum" korkusu...
Hastalanmaktan korkması nedeniyle yıkanmaktan kaçınan yaşlı adama, köylülerin çabasıyla yıllar sonra banyo yaptırıldı.
Gerçek oldu: Banyo yaptı hasta oldu
Ancak 94 yaşındaki adam banyo yapıp temizlendikten birkaç ay sonra hastalanıp hayatını kaybetti.