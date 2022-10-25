Uzayın karanlığındaki dev kozmik 'anahtar deliği' ortaya çıktı Hubble teleskobu görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu'ndan yeni yayımlanan bir görüntü, yıldızların arasında dumanla kaplı bir anahtar deliğini ortaya çıkardı.

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Teleskop, Orion takımyıldızında yaklaşık 1350 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve "yansıma nebulası" diye adlandırılan oluşumun bir görüntüsünü elde etti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın görüntü hakkındaki blog yazısına göre, yansıma nebulaları yalnızca içeriden aydınlatıldığında görülebiliyor ve bu olayda ışığı yeni doğan bir yıldız sağlıyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre V380 Orionis diye bilinen genç yıldız, dumanlı bir odadaki lamba gibi davranarak etrafında kıvrılan gaz ve toz bulutlarını aydınlatıyor ki bu bulutlar, yıldızın oluşumundan arta kalan malzemeler. Görüntünün merkezinde, karanlık bir odaya açılan bir anahtar deliği gibi görünen mürekkep karası bir bölge var.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, Hubble teleskobu 1999'da bu görüntüyü ilk kez çektiğinde, görünen anahtar deliğinin nebulaya ait malzemenin içinden geçen gerçek bir delik mi yoksa özellikle soğuk gaz ve tozdan oluşan bir kütle mi olduğu net değildi. ESA'nın 2009 ve 2013 arasında aktif olan ve Hubble'dan daha güçlü optiklere sahip Herschel Uzay Gözlemevi adlı uzay teleskobunun yaptığı sonraki gözlemler, anahtar deliğinin gerçekten de bir delik olduğunu ve nebulanın diğer tarafındaki uzaya bakılmasını sağladığını doğruladı.

ESA'ya göre bilim insanları nebuladaki anahtar deliği boşluğunun kökenini henüz anlamış değil.

ESA'nın sosyal medya platformu Twitter'daki Hubble teleskobu hesabı, anahtar deliği görüntüsünü pazartesi sabahı paylaştı.

Yeni James Webb Uzay Teleskobu, rekor derece güçlü optikleriyle mümkün kıldığı yeni uzay görüntüleriyle bilim insanlarını ve kamuoyunu şaşırtmayı sürdürüyor. Ancak Hubble teleskobu ve diğer uzay gözlemevleri de evrenin bilimsel açıdan önemli ve bazen de güzel manzaralarını sunarak görevlerine devam ediyor.

Webb teleskobu eski uzay teleskoplarının yerini almak yerine, genellikle onlarla birlikte çalışıyor. Bu işbirliği sayesinde ya kozmik fenomenlerin alternatif görünümleri elde ediliyor ya da bilim insanları uzak nesnelerin daha eksiksiz bir resmini oluşturmak için birleştirilmiş görüntüler oluşturabiliyor. Gökbilimciler kısa süre önce Webb teleskobu ve Hubble verilerini birleştirerek uzak bir galaksi çiftinin çarpıcı görüntülerini oluşturmuştu. Hubble ve Webb verilerinin NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi'nin gözlemleriyle birleştirilmesi de Webb teleskobundan elde edilen ilk görüntülerin bazılarına yeni bir derinlik katmıştı.