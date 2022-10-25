Cinsel organı 'delil' sayıldı! Harvey Weinstein'e vali eşinden şok suçlama: Otele çağırıp...

Cinsel taciz skandalları patlak veren ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, suçlamalar kapsamında mahkemeye çıktı. Savcılık, Weinstein'in cinsel organının delil sayılacağını ve inceleneceğini açıkladı. Ünlü yapımcının cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia eden California Valisinin eşinin anlattıkları uluslararası basında gündem oldu.

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Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 75’ten fazla kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı film yapımcısı Harvey Weinstein bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Bir zamanlar “Hollywood’daki en güçlü isim” olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, New York’ta tecavüz ve cinsel saldırıdan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bugün de 2004-2013 yılları arasında Los Angeles’ta dört kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

70 yaşındaki yapımcı, 2004 ve 2013 yılları arasında 11 farklı cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı bir diğer dava için bugün hakim karşısına çıktı. Weinstein, duruşma salonuna tekerlekli sandalye ile geldi. California Valisi Gavin Newsom’un eşi Jennifer Siebel Newsom da Weinstein’ı cinsel tacizle suçlayan isimler arasında yer aldı. Newsom yaşadığı korkunç olayı ilk kez anlattı.

Gavin Newsom ve eşi Jennifer Siebel Newsom

Bornozla karşılayıp istedi

Newsom, Weinstein tarafından 2005 yılında Toronto Uluslararası Film Festivali’nde tanıştıklarını açıkladı. Daha sonra onu otele davet eden Weinstein’ın kendisini bornozla karşıladığını açıklarken, “Cinsel organına dokunmamı istedi. Bunu reddettiğimde ise ünlü yaptığı kişileri anlatıp onlardan biri gibi olabileceğimi söyledi.” dedi.

"Rahatla!"

Newsom, ısrarla onu reddetmesine ve itmesine rağmen zorla cinsel ilişkiye girdiklerini ifade ederken, yaşadığı korkunç anları “Üzerime saldırdı ve sonrasında ‘Rahatla! Bu sana iyi hissettirecek’ dedi” sözleriyle anlattı.

Weinstein, rıza dışı herhangi bir cinsel ilişkiyi reddetti ve suçlamaları reddetti.

"Cinsel organı incelenecek"

Öte yandan duruşmanın savcısı dün yaptığı açıklamada, Weinstein’in cinsel organının inceleceğini duyurdu.

Los Angeles Başsavcısı Yardımcısı Paul Thompson, Los Angeles Superior’daki açılış konuşmasında, kürsüye çıkıp, testisleri de dahil olmak üzere, her yerinin inceleceğini söyledi. Bu açıklama, kurbanların, Weinstein’ı tecavüzle ilgili suçlarken, ‘sıradışı bir cinsel organa ve testislere sahip olduğunu’ iddia etmesinin ardından geldi. Savcılık, iddiaların doğruluğunu kanıtlamak için bu yönteme başvurduklarını açıkladı.

Ünlü isimler de cinsel istismarla suçlamıştı

Weinstein’ın 1999 yılında geçirdiği bir ameliyat sonucu testislerinde farklılık olduğu açıklanırken, “Çoğu kurban saldırılar sırasında gözlemledikleri bu anormallikleri tanımlayabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Weinstein’i cinsel istismarla suçlayan en az 75 kadın arasında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü oyuncular da bulunuyor.