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Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayan bekçi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayan bekçi yakalandı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçisi Bülent U. (31), boşanma aşamasındaki eşi Tuğba U'nun (29) annesiyle ikamet ettiği apartmanın önüne geldi. Burada görüşen ikilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent U. yanındaki silahla Tuğba U'ya ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, çiftin 9 yıldır evli olduğu ve bir kız çocukları olduğu öğrenildi.

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