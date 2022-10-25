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AK Parti'den Fatih Portakal'a davet! Portakal kararını duyurdu

AK Parti'den Fatih Portakal'a davet! Portakal kararını duyurdu

AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" başlıklı toplantıya davet edilen isimlerden birisi de muhalif gazeteci Fatih Portakal oldu. Törene katılacağını söyleyen Portakal, "Hiçbir tarafa da ne yandaşın ne candaşın sadece çıplak gözlerimle o atmosferi görmek istiyorum." dedi.

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28 Ekim’de Ankara Arena’da düzenlenecek olan AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı vizyon belgesi merak konusu oldu. 

Toplantı kadar davetli listesi de yankı uyandırdı. Muhalif isimlerin davet edilmesi çok konuşuldu. Törene çağrılan isimlerden Fatih Portakal, gideceğini söyledi gerekçesini açıkladı.

Portakal, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak tören için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın telefonla arayıp davet ettiği söyledi.

"Gazeteci kimliğiyle merak ediyorum"

Gazeteci Fatih Portakal bugünkü Youtube yayınında davete ilişkin şunları kaydetti:

“Hamza Bey’e şunu söyledim ben gazeteci kişiyim sizi eleştiriyorum. Politikalarınız bana ters geldiği için sizi eleştiriyorum ama hiçbir tarafın arka bahçesi değilim. Hiçbir tarafa da ne yandaşın ne candaşın sadece çıplak gözlerimle o atmosferi görmek istiyorum. Heyecanınızı partililerin heyecanını nedir. Onu kendim görüp özümsemek istiyorum. Yani televizyondan izlemek ve çıplak göz arasında izlemek arasında dünya kadar fark var. Birde bir gazeteci kimliğiyle merak ediyorum. 

Hamza Dağ sizin yaka bantları her şeyiniz hazırlandı. Sizi de orada görmek isteriz dedi. Tabii yıllar sonra böyle muhalif isimlerin çağrılması güzel bir şey hatta ben dedim ki, yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliği ile gideceğim ve gözlemleyeceğiz. Gözlemlerini de size aktaracağım zaten.” 

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