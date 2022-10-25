İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadında değişiklik

Süper Lig'in 12'nci haftasında İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 4491 kişilik kapasitesi olan Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacaktı. Yeni açıklama ile mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığı duyuruldu.Abone ol
Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak İstanbulspor- Fenerbahçe karşılaşmasının stadı değişti. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığı açıklandı.
İstanbulspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.