Bu kıymalı kibrit kebabı diyet bozdurur! 1 tabak yetmeyecek

Kıyma içeren yemekler birçok kişi tarafından severek tüketiliyor. Aynı şekilde patates kızartmasını seven de oldukça fazla kişi bulunuyor. Bu iki lezzet birleştiğinde ise harika bir yemek ortaya çıkıyor: Kıymalı kibrit kebabı...Abone ol
Kıymalı kibrit kebabı hem midenizi hem de görüntüsü ile gözünüzü doyuracak. İnternet üzerinden görüntülerine bakanlar bu yemeğin oldukça zor ve zahmetli olduğunu düşünebilir. Ancak tahmini olarak 45 dakikada hazırlanan bu yemek ile harika bir ziyafet çekebilirsiniz.
İşte tadına doyum olmayan ve bir başlayınca bırakamayacağınız kıymalı kibrit kebabı malzemeleri ve tarifi...
Kıymalı kibrit kebabı için malzemeler:
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250 gr kıyma
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3 adet orta boy patates
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1 adet soğan
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2 diş sarımsak
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1 adet kırmızı biber
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2 yemek kaşığı tereyağı
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1 adet domates
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1 kase yoğurt
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Tuz
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Karabiber
Üzeri için:
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Maydanoz
Kıymalı kibrit kebabı tarifi:
Kıymalı kibrit kebabı tarifi için; bir tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağ ekleyin. Üzerine 1 adet ince ince doğranmış soğan ve 2 diş sarımsak ilave edip, 2 dakika kadar kavurun.
Kavrulan soğanın üzerine 1 adet kırmızı biberi küpler halinde doğrayın. Sonrasında soğanlar ile birlikte 3 dakika kadar daha kavurun.
Ardından tavaya 2 yemek kaşığı tereyağ ve 250 gr kıyma ilave edin. Kıymayı devamlı karıştırarak, kavurun. Son olarak kavrulan kıymanın üzerine 1 adet küp küp doğranmış domates, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Domatesler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak, pişirin.
Diğer yandan 3 adet patatesin kabuğunu soyup, iyice yıkayın. Patatesleri kibrit şeklinde ince ince doğrayın. Sonrasında patatesleri kızgın yağ içinde kızartın.
Kızarttığınız kibrit patatesleri servis tabağına alın. Diğer yandan 1 kase yoğurdu az miktar tuz ile iyice çırpın. Kibrit patateslerinin üzerine iyice yayın. Yoğurdun üzerine de kavurduğunuz kıymalı harcı sıcak iken ilave edin.
Hazırladığınız kıymalı kibrit kebabının üzerine 1 tutam ince ince kıyılmış maydanoz serpiştirip, bekletmeden sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.
Kıymalı kibrit kebabı ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik kıymalı kibrit kebabı için geçerlidir.