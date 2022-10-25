Bu kıymalı kibrit kebabı diyet bozdurur! 1 tabak yetmeyecek

Kıyma içeren yemekler birçok kişi tarafından severek tüketiliyor. Aynı şekilde patates kızartmasını seven de oldukça fazla kişi bulunuyor. Bu iki lezzet birleştiğinde ise harika bir yemek ortaya çıkıyor: Kıymalı kibrit kebabı...

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Kıymalı kibrit kebabı hem midenizi hem de görüntüsü ile gözünüzü doyuracak. İnternet üzerinden görüntülerine bakanlar bu yemeğin oldukça zor ve zahmetli olduğunu düşünebilir. Ancak tahmini olarak 45 dakikada hazırlanan bu yemek ile harika bir ziyafet çekebilirsiniz.

İşte tadına doyum olmayan ve bir başlayınca bırakamayacağınız kıymalı kibrit kebabı malzemeleri ve tarifi...

Kıymalı kibrit kebabı için malzemeler: