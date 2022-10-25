Hem yiyin hem kilo verin! İşte vücuttaki yağ yakan yiyecekler

Kilo vermek isteyenler, genellikle tüm yiyeceklerden uzak durur. Ancak bazı yiyecekler, uzak durulduğunda değil, tüketildiğinde daha fazla kilo verdiriyor. İşte Diyetisyen Pınar Demirkaya'nın önerdiği vücutta yağ yaktıran besinler...

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Fazla kilolar, başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin en büyük sorunları arasında yer alıyor. Bu kilolardan ve yağlardan kurtulmak isteyen kişiler, kendini neredeyse tüm yiyeceklerden uzak tutarak zayıflamaya çalışıyor.

Ancak bu durum her zaman işe yaramayabiliyor, tam aksine uzun süre aç kaldıktan sonra daha fazla yemek yemek, oldukça fazla kilo almaya sebep olabiliyor. Bu bağlamda bazı besinler ise yedikçe sizi kilolarınızdan arındırıyor. İşte vücudunuzdaki fazla yağları yakan, hem sağlıklı hem de kilo verdirici yiyecekler...

Turpgillerden olan beyaz, kırmızı lahana, brüksel lahanası, Karnabahar ve brokolide bulunan sülforafan’ın yağ yakıcı enzimleri arttırdığı tahmin ediliyor ve son dönemlerde antikanser özelliği ile ilgili de birçok araştırma bulunuyor. Yüksek lifli oluşları ile de uzun süreli tokluk hissi sağlıyorlar.

Kırmızı biber

Kırmızı biberde yer alan Kapsaisin besinlerin enerjiye dönüşme yeteneklerini arttırıyor ve bazal metabolizma hızımızı arttırdığı tahmin ediliyor.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Bir çoğumuzun tabağında çokta yer etmeyen ancak düşük kalorileri, bol lifli olmaları sebebiyle yeşil yapraklı sebzelerin öğünlerimiz de önemli bir yeri olmalı. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler demir depolarımızın dolmasına destek olacağı için demir eksikliğinde görülen kilo vermede direnç semptomunun da önüne geçmemize destek olmuş oluyor. Bilinenin aksine önemli bir kalsiyum kaynağı olduklarından kemik erimesi yaşayan belirli yaş gurupları için muhakkak tüketilmesi gerektiğini savunabiliriz.

Meyveler yüksek lifli olmaları sebebiyle uzun süreli doygunluk sağlıyorlar. Bu noktada en önemli olan şey tükettiğimiz meyvenin porsiyonudur. Meyvelerden örnek verecek olursak nar yüksek antioksidan kapasitesi ve iştah baskılama özelliği ile ilk sırada bulunuyor. Greyfurt metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlıyor ve iştahı baskılıyor. Greyfurt ile ilgili ek bir bilgi olarak greyfurtu ilaçlar ile birlikte tüketmemelisiniz.

Süt ürünleri yağ yakıyor

Sanılanın aksine süt ürünleri yağ yakıyor denilemez. Özellikle her yerde görebileceğiniz yoğurt ve pul biber tarifinin yağ yakımına herhangi bir etkisinin olmadığına yönelik araştırmalar mevcut. Dengeli ve temiz beslendiğimizde, sağlıklı bir fiziksel aktivitede bulunduğumuzda, Sirkadiyen ritmimize uyumlu beslendiğimizde metabolizmamız optimum düzeyde çalışıyor ve mucizevi besin arayışlarımız son bulmuş oluyor.