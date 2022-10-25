Galatasaray'a 3 isim PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray'da Okan Buruk, Erden Timur ve Abdülkerim Bardakcı; PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray'da Erden Timur ve Okan Buruk sportmenliğe aykırı hareket, Abdülkerim Bardakcı ise kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 22.10.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.10.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 23.10.2022 ve 24.10.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR'un 24.10.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 23.10.2022 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı açıklamasında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi ALİ TAŞPINAR'ın 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 24.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR -BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 24.10.2022 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR- MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu EMRE KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."