Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Ligde kötüler geçiren Beşiktaş'ta yönetimin, Teknik Direktör Valerien İsmael ile yollarını ayırma seçeneğini gündemine aldığı iddia edildi.

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Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 önde olduğu maçta Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

TRT Spor'un iddiasına göre; Siyah beyazlılarda yönetim Valerien İsmael ile yollarını ayırma seçeneğini gündemine aldı.

Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan açıklama

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Valerien Ismael'in koltuğu sallanırken gündeme gelen ilk isimler arasında Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'in isimleri var.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şenol Güneş; "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerinde bulundu.

Sergen Yalçın ise "Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör varken bu konularla ilgili konuşmam yanlış olur. Ben Beşiktaş'ın evladıyım. Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" dedi.

İlhan Palut, Mircea Lucescu ve Rıza Çalımbay da listede

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'in isimleri öne çıkarken; İlhan Palut, Mircea Lucescu ve Rıza Çalımbay'ın da adaylar arasında olduğu öğrenildi.

Dünya Kupası arası gelmeden ayrılık olabilir

Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael ile Dünya Kupası arası gelmeden yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 19 puan ile 5. sırada yer aldı.

Valerien Ismael neden topun ağzında?

İşte Valerien Isamel'in Beşiktaş'a geldiğinden bu yana yaptıkları ve yaşanan süreç:

- Gelir gelmez kesinlikle 3-4-3 oynatacağını ve geçmişte çalıştırdığı takımları 150 maç bu sistemle oynattığını açıkladı. Lig bitinceye kadar da 3-4-3 oynattı.

- Yeni sezon planlamasını yaparken tüm transferler 3-4-3'e göre yapıldı ve yaklaşık 45 gün sadece 3-4-3 formasyonu çalışıldı. Ancak; transferlerden sonra stoper eksikliği kendini çok net belli etti.

- Futbolla ilgili herkes, Beşiktaş'ın yeni sezonda 3-4-3 oynamasını bekleyip, tartışmalarını bunun üstüne yaparken, ligin başlamasına 6 gün kala bir anda her şeyden vazgeçip Sampdoria hazırlık maçıyla 4'lü sisteme geçiş yaptı ve bir daha 3-4-3'e dönmedi.

- Fransız teknik adamın bu çok ani karar değişikliğinde, hazırlık maçlarında oynanan futboldan hiç de memnun olmayan ve sosyal medya vasıtasıyla kendisini sürekli eleştiren taraftarların çok etkili olduğu iddiaları azımsanmayacak seviyedeydi.

- Beşiktaş, oyun gücü olarak lige iyi başlasa da, ikinci haftada 3-0 öne geçilen ve 3-3 bitirilen Alanyaspor maçı taraftarda adeta bir patlamaya yol açtı. Bu maçta takımın 10 kişi kalması ve açıkça görülen hakem hatalarına rağmen, taraftarın tüm algısı takımın 60-65 dakika tamamen defansa çekilmesi üzerineydi ve hoca ile taraftar arasındaki ilk kopma resmen başladı.

- Beşiktaş'tan puan alan takımların oyun düşüncesi ve puan aldıktan sonraki açıklamaları hep aynı yöndeydi ve bu açıklamaların sahadaki karşı uygulamalarına bir çözüm üretemedi. Bu açıklama 'Beşiktaş'ın 60 veya 70'den sonra oyundan düşeceğini biliyorduk ve planımızı buna göre yaptık' açıklamalarıydı.

- Oyunu yeterli seviyede okuyamaması ve yaptığı değişiklikler hep eleştiri konusu oldu. Hatayspor maçında da devrenin bitiminde Muleka'yı oyundan çıkarması, Josef'i çok fazla oyunda tutması işaret edilen yanlışlardandı.