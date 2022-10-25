Mangalınızı çöpe atabilirsiniz! Bu tencerede soslu tavuk kızartması favoriniz olacak

Türk mutfağında her ne kadar sebze yemekleri de sıklıkla tüketilirse de, et yemeklerinin yeri daha bir özeldir. Kırmızı ete alternatif olarak beyaz et olarak tavuk etini seven de birçok kişi bulunuyor.

İşte size mangalda tavuk kızartmayı unutturacak, tencerede soslu tavuk kızartması malzemeleri ve tarifi...

1 kilo kemiksiz tavuk pirzola

Sosu için:

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı ketçap

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı köri

Tuz

Tencerede soslu tavuk kızartması tarifi :

Tencerede soslu tavuk tarifi için; ilk olarak 1 kilo kemiksiz tavuk pirzolayı orta boy geniş bir kap içine koyun. Ardından küçük bir kase içine 1 yemek kaşığı soya sosu ve 1 yemek kaşığı ketçap koyun. Sonrasında 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı köri ve damak tadınıza göre tuz ilave edin.

Ardından tüm sos malzemelerini iyice karıştırıp, tavuk pirzolalarının üzerine iyice dökün. Tavuk etlerini sos ile beraber iyice harmanlayın. Sonrasında kabın üzerini streç film ile kapatıp, bu şekilde tavuk etlerini 2 saat buzdolabında dinlendirin.

2 saat kadar dinlenen tavuk etlerini buzdolabından çıkartıp, geniş bir tencereyi ocak üzerine koyup, iyice ısıtın. Isınan tencerenin içine soslu tavuk pirzolalarını iyice dizin. Tavuk etlerini yüksek ateş üzerinde alt tarafları hafifçe kızarana dek pişirin. Ardından tavuk etlerini maşa yardımı ile ters çevirip, tencerenin kapağını kapatın. Tavuk pirzolaların diğer yüzlerini de orta kısık ateşte kızarana dek pişirin. En son olarak tavuk etlerini tekrardan maşa yardımı ile ters çevirip, kısa bir müddet daha pişirmeye devam edin.

Hazırladığınız tencerede soslu tavuk kızartmasını sıcak olarak servis edip afiyetle yiyebilirsiniz.

Tencerede soslu tavuk ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 30 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 25 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik tencerede soslu tavuk için geçerlidir.