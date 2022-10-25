Bugün çocuklarınızı şımartın 15 dakikada az malzemeli sufle tarifi...

Canımız tatlı çektiğinde dışardan almak yerine evde kendimiz daha sağlıklı ve daha az maliyetle yapabiliriz. Az malzemeli ve hızlı yapılabileceğiniz suflede, kaşığı daldırdığınız an çikolata fışkırıyor. Özellikle çikolata tutkunları bu tatlıya bayılıyor.

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Basit ve az malzemelerle yapabileceğiniz sufle, ansızın gelen misafirlerinize hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif. Sufle yapmak için özel sufle kapları satılıyor ancak sizde yoksa fırına girebilen ısıya dayanıklı küçük kase gibi kaplar seçebilirsiniz.

Malzemeler

3 tane yumurta (yumurtalar büyükse 2 tane kullanabilirsiniz)

80 g bitter çikolata

Yarım su bardağı un

50 g tereyağı

Yarım su bardağı şeker

1 çimdik tuz

Yapılışı

Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce ilk olarak fırını 220 derecede çalıştırın.

Tereyağını teflon teflon tavada kısık ateşte erittikten sonra çikolatayı ekleyin ve eritin. Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpın.

Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır.

Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. bu ölçülerle ben 3 kap sufle elde ettim ancak sizin kullandığınız kalıpların büyüklüğüne göre bu sayı değişecektir.

Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dakika da sufleniz hazır. Eğer kalıplarınız büyükse 8 küçükse 7 dakika pişirmenizi tavsiye ederim.

Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip ister kaseden yiyebilirsiniz.

Kabınızı yağlamışsanız yapışmayacaktır.

Sıcak yemeniz tavsiye edilir ki çikolata akışkanlığını kaybetmesin.

Püf nokta

Tarifte kullanılan süt, yumurta gibi malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.

Yumurta ve şekeri köpük köpük olup beyazlaşıncaya kadar iyice çırpmalısınız.

Sufleyi pişerken sürekli kontrol edin çok cıvık veya çok katı olmamalı.

Sufleyi pişirme süresi çok önemlidir. Kullanılan fırın kabına göre süre değişebilir. Bu nedenle pişme süresi 1 dk bile fark etmiş olsa kekinizin içi pişmiş olabilir. Bu nedenle bu sufle tarifini ilk kez yapacaksanız önden bir kaseyi pişirip kendi fırın ayarlarında kendi fırın kaplarında ne kadar pişmesi gerektiğini test etmiş olursunuz ve diğer kaseleri ona göre pişirebilirsiniz. Biz kez süreyi ayarladığınızda ondan sonra tarifi her zaman yaptığınızda net bir sonuç alırsınız.