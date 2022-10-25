Uyurken konuşarak etrafınızdakileri korkutmayın! Bu tedavi yöntemleri ile uykuda konuşmayı bırakabilirsiniz

Bazı kişiler uyku esnasında, gördükleri rüyanın da etkisiyle bazı şeyler mırıldanabilir. Bazı kişiler de, uyurken yanındaki kişiyle direkt muhabbet haline girebilir. Peki uykuda konuşma neden kaynaklanır ve nasıl tedavi edilir?

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Uyku sırasında konuşmak henüz rahatsızlık olarak tanımlanmasa da, bazı rahatsızlıkların göstergesi olarak da karşımıza çıkabilir. Uykuda konuşma oranı çocuklarda daha yüksek orandadır. Uykuda konuşma REM (uyku davranış bozukluğu), RBD (uykuda korkma) gibi bir çeşit uyku bozukluğunun belirtisidir. Uykuda korkma, kişinin çığlıkları, tekme atması aşırı terlemesi olarak gözlemlenir. Bazı insanlarda hatta bilhassa çocuklarda beraberinde sayıklama ve gezme de görülmektedir. Uykudayken yemek yeme, konuşma , NS-RED hastalığının belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu hastalık ihtimali dışındaki faktörler de uyku sırasında konuşmaya sebep olabilmektedir. Bunlardan bazıları; aşırı stres, kullanılan ilaçlar, ruh sağlığının iyi olmaması, madde kullanmak ve ateştir.

Hipnoz yöntemi

Uykuda konuşmayı durdurabilmek için, doktor tarafından belirlenen bir tedavi izlenebilir. Bu tedavide çoğunlukla tükürük bezlerinin fonksiyonlarının kontrol altına alınması için parasempatik ilaçlar kullanılıyor. Bir diğer tedavi ise 8 aylık bir müddet botulinum A toksini enjekte edilerek yapılıyor. Bir diğer tedavi ise hipnoz yöntemidir. Hipnoz yöntemi bilhassa çocuklarda büyük oranda başarı sağlayabilmektedir.

Mırıldanma ve diyalog

Uykuda konuşan çocukların bazıları tek bir kelime mırıldanıp, uykuya devam eder, bazıları ise odadaki başka biriyle diyalog kurarak konuşmaya ve aynı anda uyumaya devam eder. Konuşma sırasında, heyecanlanabilir, stres yapabilir ve yorgunluk hissedilebilir. Bilhassa çocuklarda meydana gelen bu durum, aile için kaygı uyandırır. Fakat kaygılanacak bir durum söz mevzusu değildir. Çocuğun gün içinde stresten, uykusundaki kabustan etkilenerek konuşuyor olması bir hayli yüksek ihtimaldir.

Çocuklarda uykuda konuşmayı engelleyici en iyi yöntem, ailesi tarafından çocuğa telkinlerde bulunmak, onunla konuşmak ve beyninin boşaltılmasına imkan sağlamak, stresi atması için gerekli ortam yaratmaktır. Bu sayede çocuk kafasında kurmadan uyuyabilir ve konuşmaları azalabilir ve hatta yok olabilir.

Uyku bozukluklarının hepsini kapsayan parasomnia, tüm bozuklukların sadece yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Uyku sırasında konuşma, diş gıcırdatma, karabasan, kabus, altını ıslatma gibi semptomlar bu oran içerisinde yer alır. Geri kalan yüzde 85 oranın altında psikolojik sebepler yatar. Bilhassa ergenlik döneminde çok yüksek olan uyku bozuklukları, ergenlik dönemi bittiğinde çok azalabilir veya hiç kalmayabilir.

Uykuda konuşma tedavi yöntemleri nelerdir?

Bu bir rahatsızlık olarak algılanmalı, bilhassa gelişim çağındaki çocuklarda görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Uyku sırasında bilhassa şiddet içeren sözler, hareketler varsa, çocuğun içine attığı, anlatamadığı şeyleri uykuda söyleyebilir. Çocuk ve ergenlerde gözlemlenen bu uyku sırasında konuşma ve bağırmalar, gün içinde aile tarafından yok edilmeye çalışılabilir. Daha fazla diyalog kurmak, onu rahatlatmaya çalışmak fayda sağlayabilir.

Çocuklar için ailesi tarafından, yetişkinlerde dekendisinin tutacağı bir uyku günlüğü, hem tedavi için hem de belirleyici bazı alışkanlıklar için mühimdir. Her gece uykuya dalmadan nasıl bir ruh halinde olduğunu, uyandığında nasıl hissettiğini, gün içinde yenilen içilen besinleri ve yapılan egzersizleri not almak daha sağlıklı bir tedavi için mühimdir.