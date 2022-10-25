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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Taziyelerini iletti

Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

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