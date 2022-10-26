Sümeyye Erdoğan'dan CHP'nin 'başörtü' çıkışı için ilk yorum! 'Samimi değiller'

Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan'ın kızı ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışı hakkında konuştu. Bayraktar, CHP'nin sunduğu teklifi "samimi bulmadığını" söyledi.

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Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) mütevelli heyeti başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, CHP’nin ”başörtüsü” hakkında sunduğu teklifi "samimi bulmadığını" söyledi. 4-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi öncesi Sabah yazarı Dilek Güngör'e konuşan Bayraktar, "arşivler ortada" dedi.

"Siz CHP'nin teklifini samimi buluyor musunuz?" sorusuna Sümeyye Erdoğan Bayraktar şu cevabı verdi: "Samimi bulmadık. Hem arşivler ortada hem de büyük çoğunluğunun hangi görüşte olduğunu bildiğimiz büyük şirketlerde başörtülü çalışan göremiyoruz. Daha oralarda bile başörtüsünü hazmedemeyen bir görüşün siyasi temsilcilerinde de çok bir şey beklemiyoruz. Samimiyeti sahada görelim.

Kadının varlığı sadece annelikten ibaret değil!

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da, "Annelik, elbette aile ve toplumun önemli bir değeri. Ancak kadının varlığı sadece annelikten ibaret değil. Anne olamamış ya da olmayı tercih etmemiş veya olmuş ama kendini çocuklarına vakfetmiş kadınlar vardır. Dolayısıyla kadına yüklenen toplum rollerden ziyade, toplumsal alanın her noktasında, bir ‘birey’ olarak kadın emeğini görünür kılmak asıl hedefimizdir." dedi.