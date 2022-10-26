BIST 4.002
DOLAR 18,61
EURO 18,66
ALTIN 998,00
HABER /  GÜNCEL

Yunanistan'ın 'cami' kararına sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kabul edilemez

Yunanistan'ın 'cami' kararına sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kabul edilemez

Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine çevirme kararı alan Yunanistan'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

Abone ol

Yunanistan Rodos Adası'ndaki cami üzerinden Türkiye ile arasındaki gerilimi tırmandırdı. Adada bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitliklerin bulunduğu Murat Reis Külliyesi'ni müzik okuluna çevirmek istediler.

"Saygısızlığı kınıyoruz, kabul edilemez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan'ın bu kararına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı: Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. 

Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinyal alınamayan cep telefonlarının pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü
Sinyal alınamayan cep telefonlarının pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Türkiye'nin Yüzyılı davetli listesi için Selvi'den bomba yorum: AK Parti çok iyi yaptı
Türkiye'nin Yüzyılı davetli listesi için Selvi'den bomba yorum: AK Parti çok iyi yaptı
Kocaeli'de yaya geçidinde dehşet! Oğluna feryadı yürekleri dağladı
Kocaeli'de yaya geçidinde dehşet! Oğluna feryadı yürekleri dağladı
PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi Messi şov yaptı
PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi Messi şov yaptı
Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli için gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli için gözaltı
PKK'nın İsveç sefası bitiyor! İsveç: Türkiye'nin tüm şartlarını yerine getireceğiz
PKK'nın İsveç sefası bitiyor! İsveç: Türkiye'nin tüm şartlarını yerine getireceğiz
Sümeyye Erdoğan'dan CHP'nin 'başörtü' çıkışı için ilk yorum! 'Samimim değiller'
Sümeyye Erdoğan'dan CHP'nin 'başörtü' çıkışı için ilk yorum! 'Samimim değiller'
AK Parti de Mahir Ünal'ın sözlerine tepki gösterdi
AK Parti de Mahir Ünal'ın sözlerine tepki gösterdi
4 büyüklerden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı!
4 büyüklerden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı!
Osman Nuri Kabaktepe: Ekrem Bey'in aklı Cumhurbaşkanlığı'nda
Osman Nuri Kabaktepe: Ekrem Bey'in aklı Cumhurbaşkanlığı'nda
Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti