Yunanistan'ın 'cami' kararına sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kabul edilemez

Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine çevirme kararı alan Yunanistan'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

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Yunanistan Rodos Adası'ndaki cami üzerinden Türkiye ile arasındaki gerilimi tırmandırdı. Adada bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitliklerin bulunduğu Murat Reis Külliyesi'ni müzik okuluna çevirmek istediler.

"Saygısızlığı kınıyoruz, kabul edilemez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan'ın bu kararına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı: Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz.

Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.