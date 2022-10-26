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Türkiye'nin Yüzyılı davetli listesi için Selvi'den bomba yorum: AK Parti çok iyi yaptı

Türkiye'nin Yüzyılı davetli listesi için Selvi'den bomba yorum: AK Parti çok iyi yaptı

"Türkiye'nin Yüzyılı" etkinliğine muhalif gazetecilerin davet edilmesine bir yorum da Hürriyet yazarı Selvi'den geldi. Selvi, "AK Parti hangi strateji belgesini açıklarsa açıklasın, 2023 için Türkiye’ye ne vaat ederse etsin bu kadar etkili olmazdı." ifadelerini kullandı.

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28 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “Türkiye Yüzyılı” etkinliği yapılacak. Etkinlik için oluşturulan davetli listesinde muhalif gazeteciler de yer aldı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" etkinliğine muhalif gazetecilerin de davet edilmesini yorumladı ve şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Ekim Cuma günü açıklayacağı Türkiye Yüzyılı programına muhalif gazeteciler de davet edildi. Çok iyi yaptılar. Muhalif de olsa iktidara yakın da olsa gazeteci gazetecidir.

AK Parti hangi strateji belgesini açıklarsa açıklasın, 2023 için Türkiye’ye ne vaat ederse etsin bu kadar etkili olmazdı. Muhalif gazetecilerin davet edilmesiyle birlikte stratejinin ilk adımı doğru atıldı. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi. Doğruya doğru...

Abdulkadir'in yazısının tamamını okumak için tıklayın

Türkiye Yüzyılı'na davet edilen muhalif gazeteciler kimler?

-Nevşin Mengü,  Soner Yalçın, Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk (FOX TV Haber Koordinatörü)
-Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya,Fatih Portakal,Taha Akyol, Deniz Zeyrek,Gürkan Hacır, Candaş Tolga Işık

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