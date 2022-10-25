TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temel bugün atıldı. 17 ilde yapılan temel atma töreni öncesi TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. İşte Bakanlık tarafından paylaşılan taslak projeler...