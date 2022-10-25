TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı
Anadolu Ajansı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan TOKİ daire görsellerini paylaştı. Böylece TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı netlik kazandı. Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. İşte bakanlıktan yapılan o paylaşımlar...
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temel bugün atıldı. 17 ilde yapılan temel atma töreni öncesi TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. İşte Bakanlık tarafından paylaşılan taslak projeler...
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