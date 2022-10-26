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Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli için gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli için gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli için operasyon düzenlendi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

5'i yabancı uyruklu 6 şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timlerince baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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