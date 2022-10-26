İspanyol omleti tarifi lezzeti ağızda dağılıyor!

Kahvaltılarda güzel bir omlete kim hayır diyebilir ki? Omlet birçok farklı çeşitten yapılsa da bazı omlet tarifleri var ki tadı dünyaya bedel. İspanyol omleti de bu lezzetlerden biri. İspanyolların içi patatesli omlet tarifine bayılacaksınız. İşte muhteşem tadıyla İspanyol omleti tarifinin malzemeleri ve hazırlanışı...

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İspanya mutfağının geleneksel bir lezzeti olan İspanyol omleti, enfes tadıyla lezzeti tüm dünyada meşhur olmuş bir tarif. İçerisinde patates, soğan bulunan bu omlet bizim yaptığımız omletlerden biraz daha kalın. Lezzetile baş döndüren İspanyol omleti çok da doyurucu. Sabah kahvaltılarınızın olmazsa olmazı olacak İspanyol omleti tarifini paylaşıyoruz. İşte enfes İspanyol omleti tarifi...

İspanyol omleti malzemeleri

2 adet orta boy soğan

6 adet orta boy patates

1 adet kırmızıbiber

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

2 çay bardağı zeytinyağı

5 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon [dilerseniz]

İspanyol omleti tarifi nasıl yapılır?

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, halka şeklinde ince ince dilimleyin.

Sonrasında bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra bir kenarda bekletin.

Kuru soğanı yarım ay şeklinde piyazlık doğrayın.

Yumurtaları, derin bir kapta tuz ve karabiber ekleyip derin bir kapta çırpın.

Zeytinyağını, omleti yapacağınız teflon bir tencerede kızdırın. Piyazlık doğranmış soğanları ekleyin ve 2- 3 dakika kadar kavurun.

İnce ince dilimlediğiniz patatesleri ekleyin ve kapağını kapattığınız tencerede kısık ateşte, yumuşayana kadar pişirin.

Diriliği giden ve hafif bir renk alan soğanlı patates karışımını, çırpılmış yumurtaların bulunduğu kaba aktarın.

Patatesleri parçalamadan hafif bir şekilde harmanladığınız karışımı tekrar tencereye alın.

Omlet harcının üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Sulanmaması için kapağı açık şekilde yumurtalar tamamen katılaşana kadar pişirin.

Kabaran omleti, bir servis tabağı ile ters çevirip çıkardıktan sonra diğer yüzünü çevirin ve 3- 4 dakika kadar kızartın.

Sıcak sıcak servin edin. Afiyet olsun.

Yumurtanın faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi vardır.

Yüksek miktarda protein içerdiğinden kaslara çok faydalıdır.

İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besler.

Göz sağlığı için çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda eder.

İyi kolesterolü yükseltir.

Kalp sağlığını korur.

Hafıza problemlerine iyi gelir.

Beyin sağlığı için çok faydalıdır.

Vücudun demir seviyesini artırır.