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AK Parti'nin davet ettiği Deniz Zeyrek: Kafam karıştı

AK Parti'nin davet ettiği Deniz Zeyrek: Kafam karıştı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" toplantısına davet edilmesiyle ilgili kararını son güne bıraktığını yazdı. Zeyrek, "Çalıştığım gazeteye kurumsal yasağın sürdüğünü, muhabir arkadaşlarımın toplantıyı izleyemeyeceğini öğrendim ve kafam karıştı" dedi.

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AK Parti'nin 28 Ekim'de Başkent Arena'da yapılacak "Türkiye Yüzyılı" adlı vizyon belgesi toplantısına muhalif isimlerin davet edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Davet edilen muhalif isimlerin etkinliğe katıp katılmayacağı merak konusu.  Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, kararını neden son güne bıraktığını "Tuhaf bir uygulama" başlıklı yazısında paylaştı.

“Konu mankeni”nden ne farkımız olacak?

Zeyrek, kendisinin davet edilmesine rağmen Sözcü’nün muhabir ve foto muhabirinin toplantıya katılamayacağına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Ben o toplantıyı bir siyasi partinin ve Cumhurbaşkanı'nın her gün birkaç benzerini yaptığı, gazeteciler için “rutin” kategorisinde bir program olarak görüyor, büyük anlam yüklemiyordum. Bu yüzden de bir Ankara gazetecisinin günlük bir gazetecilik faaliyeti olarak Arena'ya gidip toplantıyı izlemeyi planlıyordum. Arayan arkadaşlara da bu yüzden “Katılacağım” diyordum.

Ancak dün akşam saatlerinde çalıştığım gazeteye kurumsal yasağın sürdüğünü, muhabir arkadaşlarımın toplantıyı izleyemeyeceğini öğrendim ve kafam karıştı. Böyle bir durum olursa, uygulamanın “Takiye”den, bizim de “konu mankeni”nden ne farkımız olacak? O nedenle son kararımı toplantı gününe kadar kurumsal yasağın seyrine göre belirleyeceğim."

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