NATO tatbikat karelerini paylaştı! Gururlandıran fotoğraf! Türk pilot...

Her yıl düzenlenen ve çok sayıda savaş uçağının katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa’da nükleer caydırıcılık tatbikatı “Steadfast Noon” tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Yapılan tatbikatlara ilişkin paylaşılan fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı.

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NATO ülkeleri, 60'dan fazla savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da "Steadfast Noon" nükleer caydırıcılık tatbikatını sürdürüyor. Tatbikata dair yapılan açıklamada ay yıldız desenli kask takan bir Türk savaş uçağı pilotunun fotoğrafları yer aldı.

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin Steadfast Noon tatbikatı çerçevesinde Avrupa'nın kuzeybatısında onlarca uçağın katılımıyla nükleer caydırıcılık yeteneklerini test ettiği ifade edildi. Rutin yıllık eğitim faaliyeti olduğu belirtilen tatbikatta 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'tan fazla uçak yer aldığı aktarıldı.

Türk pilotun fotoğrafında yer verildi

Paylaşımda ayrıca aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın da bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına yer verildi. Fotoğraflardan birinde ay yıldız desenli kask takan bir Türk savaş uçağı pilotu da yer aldı.

"Herhangi bir güncel olayla bağlantılı değil"

Tatbikata dördüncü ve beşinci nesil savaş uçakları, gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katılıyor. ABD’nin B-52 uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmayacağı belirtilmişti.

Tatbikat öncesinde yapılan duyuruda, "NATO genelindeki hava kuvvetleri, 17 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren Kuzey-Batı Avrupa üzerinde onlarca uçağın dahil olduğu nükleer caydırıcılık yeteneklerini sergileyecek. NATO'nun 30 Ekim'e kadar sürecek olan tatbikatı, rutin ve tekrar eden bir eğitim faaliyetidir. Herhangi bir güncel olayla bağlantılı değildir" denilmişti.