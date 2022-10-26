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EYT'li emekli olurken 140 bin liradan olabilir SGK detayına dikkat!

EYT'li emekli olurken 140 bin liradan olabilir SGK detayına dikkat!

EYT düzenlemesi aralık ayında açıklanacak. Emekli olup işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alabilecek. Peki kıdem tazminatı almak için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte önemli ayrıntılar.

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Ocak 2023 ile yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinde çalışmalarda son viraja girilirken, Aralık ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Toplam EYT’li sayısının 4,5 milyon civarında olduğu tahmin edilirken, EYT düzenlemesi sonrasında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon çalışanın emekli olabileceği öngörülüyor.

Kıdem tazminatı asgari ücret zammı ile yükselecek

Bu kapsamda yeni emeklilere ödenecek maaşlar için 2023 devlet bütçesinden önemli bir kaynak ayrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni açıkladı. Bütçe teklifinde 3600 ek gösterge ve Meclis'e gelecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi de öngörülerek geçen yıla göre yüzde 60'a yakın artış gözlemlendi. Devlet hazırlıklarını yaparken yeni emeklilere ödenecek kıdem tazminatı için şirketler de planlamalarını yapmaya başladı. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor.

Emekli olanlar yeniden çalışabilir mi?

EYT ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri hak sahibi kişinin çalışmaya devam edip edemeyeceği konusu. EYT kapsamında olan kişiler yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir. Ancak emekliye ayrılacak kişilerin kıdem tazminatı alabilmesi için dikkat etmesi gereken çok kritik bir nokta olduğu öğrenildi.

SGK’dan "Emekli olur" yazısı almanız şart

Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ancak kıdem tazminatı almak istiyorsanız istifa dilekçenizi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alacağınız ‘emekli olur’ yazısı ile desteklemek zorundasınız. Eğer istifa dilekçenizi SGK’dan bu yazıyı almadan işverene iletirseniz kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yazı kıdem hakkınızın saklı kalmasını sağlayacak.

140 bin lirayı çöpe atabilirsiniz

2023 yılında gelecek zamlar ile düşünüldüğünde ise bugün en düşük kıdem 6 bin 471 lira. Yemek yol yardımlarını da dikkate alırsanız bu rakam 7 bin liraya geliyor. 20 yıl çalışan SGK’lı içinse 140 bin lira ödeniyor. SGK uzmanları konuya ilişkin uyarıda bulunurken “140 bin liranızı çöpe atmayın” diyor.

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