BIST 4.002
DOLAR 18,61
EURO 18,66
ALTIN 998,00
HABER /  GÜNCEL

Yunan medyasında gündem Türkiye; 'Erdoğan' analizi dikkat çekti

Yunan medyasında gündem Türkiye; 'Erdoğan' analizi dikkat çekti

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerde gergin dönemden geçerken Yunan medyasından dikkat çeken bir "Erdoğan" analizi geldi. Yunan medyası, Erdoğan'ın Türkiye'yi bağımsız bir güç olarak yeniden inşa ettiğine yer verdi.

Abone ol

Yerli füze Tayfun komşu basınında geniş yer almaya devam ederken Yunan basınından dikkat çeken bir Erdoğan ve Türkiye analizi geldi.

Yunan Ta Nea gazetesi 'Türkiye, Doğu ile Batı arasında nasıl bir denge kurmaya çalışıyor?' başlıklı haberinde Türkiye'nin değişimini masaya yatırdı. Haberde Türkiye'nin 1940'lı yılların sonunda Sovyet tehdidi nedeniyle ABD'ye yaklaştığını ve akabinde NATO'ya girdiği anımsatıldı.

"Erdoğan, Türkiye'yi yeniden inşa etti"

Türkiye'nin bu politikasının revizyona uğradığının altını çizen Ta Nea haberde şu ifadelere yer verdi; '2003'te iktidara geldiğinden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, yeni arkadaşlar edinmekte özgür olan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yavaş yavaş yeniden inşa etti.'

"Büyük sınav"

'Erdoğan'ın politikası, Ukrayna'daki savaşla büyük bir sınavdan geçiyor' denilen haberde Erdoğan'ın bir yandan Rusya'nın ülkeyi işgalini kınadığı, bir yandan da Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına katılmaktan kaçındığı belirtildi.

Haberde Türkiye'nin bu süreçte Rus şirketlerini, yatırımlarını ve turistlerini ülkeye kabul ettiğinin altı çizildi.

Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma sözü

Türkiye'nin etki alanını genişlettiğinin vurgulandığı haberde 'Erdoğan, Afrika ve Latin Amerika'da düzinelerce diplomatik misyon açtı' denildi. Aynı haberde 'Erdoğan, Türkiye'yi, başta Orta Asya'ya odaklanan Çin liderliğindeki uluslararası bir güvenlik kurumu olan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılan ilk NATO üyesi yapma sözü verdi' ifadeleri yer aldı.

"Erdoğan'ın yaklaşımı Türkiye'ye fayda sağladı mı?"

'Erdoğan'ın yaklaşımı Türkiye'ye fayda sağladı mı?' sorusunu soran gazete bu soruya 'En azından şimdilik finansal olarak karşılığını veriyor gibi görünüyor' yanıtını verdi. Haberde Ağustos ayında Erdoğan ve Putin'in ekonomik işbirliğini genişletme konusunda anlaştıklarının altı çizildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Hakan Aysal'a 'akıl sağlığı yerinde' raporu
Foto Galeri Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Hakan Aysal'a 'akıl sağlığı yerinde' raporu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İspanyol omleti tarifi lezzeti ağızda dağılıyor!
İspanyol omleti tarifi lezzeti ağızda dağılıyor!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
AK Parti'nin davet ettiği Deniz Zeyrek: Kafam karıştı
AK Parti'nin davet ettiği Deniz Zeyrek: Kafam karıştı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki şef Karayılan'ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki şef Karayılan'ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak
Kış başlamadan eli ayağı donanlar aman dikkat sebebi çok başka olabilir!
Kış başlamadan eli ayağı donanlar aman dikkat sebebi çok başka olabilir!
7 ilde Nefes-2 operasyonu başladı! 198 gözaltı kararı var
7 ilde Nefes-2 operasyonu başladı! 198 gözaltı kararı var
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Bakanlık açıkladı! Dondurma için yeni kriterler belirledi sadece ona izin verilecek
Bakanlık açıkladı! Dondurma için yeni kriterler belirledi sadece ona izin verilecek
Bakan Murat Kurum 1 milyon konut arsası ile ilgili detayları anlattı
Bakan Murat Kurum 1 milyon konut arsası ile ilgili detayları anlattı
Yunanistan'ın 'cami' kararına sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kabul edilemez
Yunanistan'ın 'cami' kararına sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kabul edilemez
Sinyal alınamayan cep telefonlarının pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü
Sinyal alınamayan cep telefonlarının pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü
Türkiye'nin Yüzyılı davetli listesi için Selvi'den bomba yorum: AK Parti çok iyi yaptı
Türkiye'nin Yüzyılı davetli listesi için Selvi'den bomba yorum: AK Parti çok iyi yaptı