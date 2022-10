Estetik doktorlarının bilmenizi istemediği göğüs büyütme sırları! İki haftada etkisini görün

Çoğu kadının hayali vücuduna orantılı şekilli göğüslere sahip olmak ister. Göğüslerinin büyük ve şekilli olmasını isteyen kadınlar bir estetisyene gitmeyi düşünebilir. Ancak hem maliyetli olması açısından hem de bıçak altında yatmak istemeyen kadınlar evde doğal yöntemlerle göğüslerini büyütebilir.

Göğüsleri büyütmek için yapılan cerrahi işlemlerde meme dokusunun altına implant yerleştirilir. Bazı kadınlar cerrahi işleme sıcak bakmıyor ve maliyetleri epey fazla olabiliyor. Göğüslerinin boyutundan şikayetçi olan kadınlar günlük hayatında özgüvensiz olabiliyor. Evde doğal yollarla göğüsleri büyütmek mümkün.

Göğüs büyütmek için doğal çözümler

Doğal göğüs büyütme amacıyla evde uygulayabileceğiniz farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin bazıları hızlı ve etkili bazıları ise uzun vadede kalıcı sonuçlar verirler. En yaygın geçici göğüs büyütme etkisi doğru sutyen seçilerek sağlanabilir. Dekolteli kıyafetlerde dolgulu sutyenler tercih edilerek istenilen göğüs büyüklüğü kolayca yakalanabilir. Mayo ya da iç çamaşırı satın alırken bir neden küçük kap tercih ederek de göğüslerin olduklarından daha büyük görünmesi sağlanabilir.

Göğüs büyüten gıdalar

Evde masaj, göğüs büyütme egzersizleri ve daha büyük görünmelerini sağlayacak yiyecekler tüketerek göğüslerinizi büyütebilirsiniz.

Süt ürünleri, meyveler ve kuru yemişler gibi yiyecekler doğal göğüs büyütmeye yardımcı olabilirler. Göğüsler tamamen yağdan meydana gelir. Yağ açısından zengin tam yağlı süt ürünleri tüketmek de göğüs boyutunu büyütebilir.

Kuru yemişler göğüs dokusu oluşturmak için gerekli olan zengin bir tekli doymamış yağ kaynağına sahiptirler.

Göğüse masaj yapmak

Masaj yapmak tüm vücudu rahatlattığı gibi göğüslere de çok iyi geliyor. Göğüslere masaj yapmak için keten tohumu yağı, rezene yağı ve zeytinyağı kullanılabilir. Göğüs masajı yaparken ellerinizi her iki memenin etrafında dolaşım şeklinde hareket ettirin. Her iki memeyi de birleştirin. Bu masajı her gün 10 kez tekrarlayın. Ancak göğüslerde şişme ve hassasiyete yol açabileceğinden çok uzun süre yapmayın.

Egzersiz yapmak

Her iki kolunuzu da uzatın. 1 dakika boyunca yavaşça geriye doğru hareket ettirin. 1 dakika boyunca yavaşça ileri doğru hareket ettirin. Ardından 1 dakika boyunca nazikçe serbest bırakın. Bunu iki dakika boyunca tekrarlayın.

Ellerinizi en arkaya ulaşana kadar açın. Ellerinizi öne ve arkaya getirin. Bunu 1 dakika boyunca tekrarlayın.

Kollarınızı vücudunuzun önünde uzatarak 90 derecelik açıyla bükün. Kollarınızı geniş açın ve tekrar bir araya getirin. Bunu 1 dakika boyunca tekrarlayın.

İki elinizi dua pozisyonunda birleştirin. Ardından hem ön hem de arkaya doğru gerin. Bunu 15 kez tekrarlayın.

Yüzünüz yere bakacak şekilde yere yatın. İki elinizi de yere koyun. Vücudunuzu yukarı ve aşağı doğru itin. Bunu 15 kez tekrarlayın.