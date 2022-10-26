Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı davetine Sözcü yazarı Çiğdem Tokeri katılacak mı kararını duyurdu

ANKARA'da düzenlecek Türkiye Yüzyılı programı davetli gazeteciler listesiyle gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti vizyonunu açıklayacağı toplantıya uzun yıllar sonra ilk kez muhalif olarak nitelenen gazeteciler davet edildi. O isimlerden Fatih Portakal davete katılacağını ilan ederken, Sözcü yazarı Çiğdem Tokeri de davet alan gazetecilerdendi. Çiğdem Tokeri bugün Sözcü gazetesindeki köşesinden kararını duyurdu.

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ANKARA 28 Ekim 2022 cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “Türkiye Yüzyılı” başlıklı vizyonun açıklanacağı etkinliğe sahne olacak. Cumhuriyet'in yüzüncü yılından yola çıkan AK Parti, yeni vizyonunu bu toplantıyla ilan edecek. Toplantı kadar 'Türkiye Yüzyılı' etkinliğinin logosu ve davetli listesi gündem oldu. Uzun zaman sonra AK Parti etkinliğine muhalif olarak nitelenen gazeteciler de davet edildi.

Sözcü yazarı gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklayacağı programa Sözcü Gazetesi'nden Uğur Dündar, Soner Yalçın ve Çiğdem Tokeri davet edildi. Uğur Dündar ve Soner Yalçın davete katılımda bulunup bulunmayacakları konusunda henüz bir karar vermiş değil. Çiğdem Tokeri ise bugün köşesinden kararını ilan etti.

Beni arayıp davet ettiler

Çiğdem Tokeri toplantıya katılmasının iktidar açısından meşruiyet devşirme malzemesi olacağını öne sürerek 'gitmeyeceğini' duyurdu. Çiğdem Tokeri kararını şu sözlerle ilan etti:

-Bu toplantıya telefonla davet aldım. AKP MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı “Sizi de aramızda görmek istiyoruz” dedi. Gelmem halinde ayrı bir giriş kapısından alınacağım belirtildi. Katılıp katılmayacağım sorulmadı, cevap konusunda da bir süre verilmedi. Ben de teşekkür ettim.

Cevabı buradan okurlarla paylaşayım:

-Diğer partilerin faaliyetleri gazeteci olarak nasıl izleniyorsa, bu toplantının da aynı yaklaşımla izlenmesi gerektiğini düşünen meslektaşlar olabilir. Ben iktidar yanlısı olmayan gazetecilerin “davet” edilmesinin anlamlı bir strateji değişikliği falan değil, basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum. Yukarıda anlattığım bir siyasi iklim içinde bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım. O nedenle katılmayacağım.

Türkiye Yüzyılı'na davet edilen gazeteciler kimler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin vizyonunu açıklayacağı etkinlik 28 Ekim'de saat 16.00'da Ankara Arena'da gerçekleşecek. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonunun açıklanacağı etkinliğe davet edilen muhalif gazeteciler ise şunlar:

-Nevşin Mengü,

-Soner Yalçın,

-Uğur Dündar,

-İsmail Saymaz,

-Doğan Şentürk (FOX TV Haber Koordinatörü)

-Özlem Gürses,

-Çağlar Cilara,

-İsmail Küçükkaya,

-Fatih Portakal,

-Taha Akyol

-Deniz Zeyrek

-Gürkan Hacır

-Candaş Tolga Işık