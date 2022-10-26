Annesi canlı yayında tuvaletini yapmıştı! Gamze'nin annesi babası e ablası dahil 9 akrabası gözaltına alındı
TÜRKİYE Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümünü annesi Turcen Sakallıoğlu'nun Didem Arslan'ın programında calı yayında tuvalette ne yaptığını canlandırmasıyla öğrenmişti. 17 yaşındaki Tuğçe'nin şüpheli ölümüyle ilgili annesi, babası ve ablasının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde öldürülen Gamze Sakallıoğlu'nun ulusal bir televizyon programına katılan annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu program sonrası gözaltına alındı. Çift ile birlikte 7 akrabası ve yakını daha gözaltına alındı.
Geçen 24 Ocak’ta Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. 4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına katılarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi.