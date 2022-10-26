Annesi canlı yayında tuvaletini yapmıştı! Gamze'nin annesi babası e ablası dahil 9 akrabası gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öldürülen Gamze Sakallıoğlu'nun ulusal bir televizyon programına katılan annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu program sonrası gözaltına alındı. Çift ile birlikte 7 akrabası ve yakını daha gözaltına alındı.