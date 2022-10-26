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Volkswagen'in tedarik açıklaması korkuttu

Volkswagen'in tedarik açıklaması korkuttu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, şirketin şu ana kadarki en büyük tedarik zinciri sorununu yaşadığını duyurdu. 

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Firmanın satın alma şefi Murat Aksel, krizin üstesinden gelmek için daha önce görülmemiş alanlarda doğrudan satın alma anlaşmaları yaptığını söyledi.

Aksel, jeopolitik, doğal ve tedarik zinciri risklerini önceden tahmin etmeye yardımcı olacak bir veri tabanı oluşturduklarını kaydetti. Otomobil üreticisi en son 2008 mali krizinden sonra finansal riskler için benzer adımı atmıştı. 

Berlin'de düzenlenen bir konferansta konuşan Aksel, "Eskiden maden işletmecileriyle hiç konuşmazdık, şimdi ise onların iş modellerini biliyoruz. Artık birinci seviye tedarikçilere güvenmek yeterli değil, perdenin arkasına kendimiz bakmalıyız." diye konuştu.

Diğer şirketlerin haftada ya da günde bir milyon çip sipariş ederken Volkswagen'in yılda bir milyon çip talep ettiğini ve bunun da pazarlık gücünü azalttığını söyledi. Çip tedarikinde gelecek yıl biraz rahatlama beklediğini belirten Aksel, şirketin hala talebi karşılayamadığını ve bazı markaların 2023 için tükendiğini kaydetti.

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